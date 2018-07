Ronaldo prestúpil z Realu do Juventusu, podpísal zmluvu do roku 2022

Madrid 10. júla - Portugalský futbalista Cristiano Ronaldo prestúpil z Realu Madrid do Juventusu Turín. Jeho doterajší zamestnávateľ potvrdil transfer v utorok na oficiálnej stránke, podľa španielskych a talianskych médií zaplatil Juventus 105 miliónov eur a Ronaldo podpísal kontrakt do roku 2022. Real uviedol, že vyhovel prestupovej požiadavke hráča.





Tridsaťtriročný Ronaldo pôsobil v Reale od roku 2009, keď prišiel z Manchestru United. So španielskym klubom vybojoval dva ligové tituly či štyri triumfy v Lige majstrov, no svoj odchod naznačil už po májovom finále LM, v ktorom Real zdolal FC Liverpool 3:1. "Roky v Madride boli pravdepodobne moje najšťastnejšie v živote. Klubu i mestu som nesmierne vďačný, ďakujem za všetku priazeň, ktorú som dostal. Myslím si však, že nastal čas na novú kapitolu môjho života, preto som požiadal o prestup. Najmä fanúšikov prosím, aby ma pochopili," povedal Ronaldo."Chceme sa poďakovať hráčovi, ktorý sa ukázal ako najlepší na svete. Zosobnil jednu z najúžasnejších ér v histórii nášho klubu i svetového futbalu. Okrem toho, že získal mnoho trofejí, bol príklad oddanosti, práce, zodpovednosti, talentu a zlepšovania sa. Cristiano Ronaldo bude pre Real Madrid už navždy jedným z veľkých symbolov a bude inšpirovať ďalšie generácie. Real Madrid bude navždy jeho domovom," píše sa na stránke Realu.Portugalský reprezentant sa za deväť rokov stal najlepším strelcom histórie Realu, keď v 438 stretnutiach strelil 451 gólov. Podieľal sa na šestnástich trofejach (La Liga: 2011/2012, 2016/2017, Copa del Rey: 2010/2011, 2013/2014, španielsky Superpohár: 2012, 2017), Liga majstrov: 2013/2014, 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018), európsky Superpohár: 2014, 2016, 2017, MS klubov: 2014, 2016, 2017).Počas pôsobenia v "bielom balete" ho štyrikrát vyhlásili za najlepšieho futbalistu sveta, prvú z piatich Zlatých lôpt získal ešte ako hráč Manchestru United: "Prežil som tu unikátnych deväť rokov. Boli aj náročné, pretože v Madride sú stále obrovské očakávania, ale nikdy na ne nezabudnem. Mal som úžasných spoluhráčov, s ktorými vyhrali Ligy majstrov trikrát za sebou štyrikrát za päť rokov. Vďaka nim sa mi darilo aj na individuálnej úrovni so štyrmi Zlatými loptami. Real Madrid si získal moje srdce a srdce mojej rodiny. Ďakujem klubu, prezidentovi, riaditeľom, spoluhráčom, fyzioterapeutom a všetkým neúnavným a dôsledným pracovníkom. Ďakujem aj španielskemu futbalu, rešpektujem a uznávam ho. Odchádzam, ale na tento dres či Štadión Santiaga Bernabeua budem spomínať kdekoľvek. Ako som povedal už pred deviatimi rokmi, Hala Madrid!"Ronaldo prestúpil z Manchestru United za približne 94 miliónov eur. Teraz sa ešte vyššou čiastkou stal najdrahším hráčom histórie Juventusu, prekonal 90 miliónov, čo Turínčania v roku 2016 vynaložili za argentínskeho útočníka Gonzala Higuaina z SSC Neapol.