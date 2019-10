Cabala vytvoril dva európske rekordy do 17 rokov

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bukurešť 23. októbra (TASR) - Slovenský reprezentant vo vzpieraní Sebastián Cabala vytvoril dva európske rekordy v kategórii do 17 rokov. Na majstrovstvách Európy juniorov a do 23 rokov v Bukurešti zvládol v nadhode 160 kg a rekordným bol aj jeho výsledný dvojboj 290 kg.uviedol reprezentačný tréner Rudolf Lukáč pre TASR.Cabala štartoval v kategórii do 73 kg, v ktorej súperil s viacerými výrazne staršími vzpieračmi. V neľahkej konkurencii obsadil 7. miesto v dvojboji, no vo svojej vekovej kategórii zaznamenal mimoriadny výsledok a dva spomínané rekordy. Popri nich zaujal aj vyrovnaním rekordu v trhu, keď zdolal 130 kg.poznamenal Lukáč.