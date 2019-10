Sbisa napokon smeruje do Winnipegu, Jets si ho stiahli z waiveru

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

New York 23. októbra (TASR) - Švajčiarsky hokejový obranca Luca Sbisa bude napokon v zámorskej NHL pôsobiť vo Winnipegu Jets. Kanadský tím si ho v stredu stiahol z waiver listiny, kam ho umiestnil Anaheim Ducks.Účastník Svetového pohára 2016 nezačal sezónu načas a len v stredu sa s vedením Ducks dohodol na ročnej dvojcestnej zmluve. Klub ho chcel poslať na farmu do AHL do San Diega, aby sa rozohral. Musel ho však umiestniť na waiver listinu, odkiaľ si ho mohli v priebehu 24 hodín stiahnuť konkurenčné tímy NHL. Siahol po ňom Winnipeg, ktorému chýba v zadných radoch zranený Nathan Beaulieu a suspendovaný Dustin Byfuglien.Dvadsaťdeväťročný Sbisa pôsobil v Anaheime v rokoch 2009 až 2014, v profilige nastupoval aj za Philadelphiu, Vancouver či Vegas. Naposledy hral v NHL za NY Islanders, vinou zdravotných problémov však odohral v minulej sezóne za "ostrovanov" iba deväť stretnutí, v ktorých zaznamenal jednu asistenciu.