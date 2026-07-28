Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Utorok 28.7.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Krištof
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.


 Mobilná verzia




 24hod.sk    Šport

28. júla 2026

Cabral opísal, čo cítil po krásnom góle proti Argentíne a ako jeho mama omdlela – VIDEO


Tagy: Anketa Fanúšikovia Kapverdy MS 2026 vo futbale Najkrajší gól

Hráč Kapverdských ostrovov Sidny Lopes Cabral vyhral anketu fanúšikov o najkrajší gól MS 2026. Viete, čo majú spoločné Maxi Rodríguez, Diego Forlán, James Rodríguez, Benjamin Pavard, Richarlison a ...



Zdieľať
cabral2 676x451 28.7.2026 (SITA.sk) - Hráč Kapverdských ostrovov Sidny Lopes Cabral vyhral anketu fanúšikov o najkrajší gól MS 2026.


Viete, čo majú spoločné Maxi Rodríguez, Diego Forlán, James Rodríguez, Benjamin Pavard, Richarlison a Sidny Lopes Cabral?

Všetci títo hráči strelili góly, ktoré boli vyhlásené za najkrajšie na majstrovstvách sveta. Medzinárodná futbalová federácia (FIFA) od roku 2006 organizuje verejné hlasovanie fanúšikov o najkrajší gól konkrétnej edície svetového šampionátu. Prvým víťazom bol pred 20 rokmi už spomenutý Argentínčan Maxi Rodríguez.

Na práve skončenom šampionáte v USA, Kanade a Mexiku FIFA vybrala finálnu dvanástku spomedzi 308 strelených gólov v 104 zápasoch.

Gól na 2:2 nestačil


A z tohto tucta dostal najviac hlasov gól obrancu Kapverdských ostrovov Sidnyho Lopesa Cabrala zo zápasu 1/16 finále proti Argentíne. Kapverdy týmto gólom zo 103. min zápasu vyrovnali na 2:2, ale napokon hrdinsky padli 2:3 po predĺžení. Pripomeňme, že Cabral z veľkého uhla z hranice šestnástky parádne zatočil loptu do protiľahlého rohu bránky a brankár Argentíny Emiliano Martínez nemal šancu.


Hráči z tretieho sveta


Cabralov gól zvíťazil pred zásahmi Eldora Šomurodova z Uzbekistanu a Wilsona Isidora z Haiti, tí skončili na druhom a treťom mieste. Znamená to, že všetky tri najkrajšie góly MS 2026 nestrelili najväčšie útočné hviezdy MS z radov favoritov na celkový triumf, ale hráči tzv. tímov tretieho sveta.

Do pekla, čo sa deje...


"Každý sníva o veľkolepom góle na majstrovstvách sveta. Mne sa podarilo taký streliť vo veľkom zápase a proti obrovskému favoritovi. Keď som videl, ako lopta stúpa a potom padá do rohu bránky, vravel som si v duchu: Do pekla, čo sa to deje... A potom som už len registroval hurónsky rev spoluhráčov naokolo...," komentoval Cabral podľa webu FIFA.


Mamka omdlela


Dvadsaťtriročný Lopes Cabral sa okrem najkrajšieho gólu zapísal do sŕdc fanúšikov aj jeho oslavou. Vo chvíľach eufórie po vytrhnutí sa z klbka oslavujúcich spoluhráčov vyliezol na fanúšikovskú tribúnu, aby objal svoju matku aj priateľku.

"Pred zápasom som povedal mame a priateľke, že ak dám gól, rozbehnem sa k nim. Keď som tam prišiel, videl som mamu plakať. Ani si poriadne neuvedomovala, že som tam. Všetci sa o ňu starali, pretože po mojom góle krátko predtým omdlela," dodal Cabral podľa foxsports.com.


Zdroj: SITA.sk - Cabral opísal, čo cítil po krásnom góle proti Argentíne a ako jeho mama omdlela – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Anketa Fanúšikovia Kapverdy MS 2026 vo futbale Najkrajší gól
   Tlač    Pošli



<< predchádzajúci článok
Xabi Alonso pred štartom novej sezóny prináša do FC Chelsea dobrú energiu

©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 