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28. júla 2026
Cabral opísal, čo cítil po krásnom góle proti Argentíne a ako jeho mama omdlela – VIDEO
Hráč Kapverdských ostrovov Sidny Lopes Cabral vyhral anketu fanúšikov o najkrajší gól MS 2026. Viete, čo majú spoločné Maxi Rodríguez, Diego Forlán, James Rodríguez, Benjamin Pavard, Richarlison a ...
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28.7.2026 (SITA.sk) - Hráč Kapverdských ostrovov Sidny Lopes Cabral vyhral anketu fanúšikov o najkrajší gól MS 2026.
Viete, čo majú spoločné Maxi Rodríguez, Diego Forlán, James Rodríguez, Benjamin Pavard, Richarlison a Sidny Lopes Cabral?
Všetci títo hráči strelili góly, ktoré boli vyhlásené za najkrajšie na majstrovstvách sveta. Medzinárodná futbalová federácia (FIFA) od roku 2006 organizuje verejné hlasovanie fanúšikov o najkrajší gól konkrétnej edície svetového šampionátu. Prvým víťazom bol pred 20 rokmi už spomenutý Argentínčan Maxi Rodríguez.
Na práve skončenom šampionáte v USA, Kanade a Mexiku FIFA vybrala finálnu dvanástku spomedzi 308 strelených gólov v 104 zápasoch.
A z tohto tucta dostal najviac hlasov gól obrancu Kapverdských ostrovov Sidnyho Lopesa Cabrala zo zápasu 1/16 finále proti Argentíne. Kapverdy týmto gólom zo 103. min zápasu vyrovnali na 2:2, ale napokon hrdinsky padli 2:3 po predĺžení. Pripomeňme, že Cabral z veľkého uhla z hranice šestnástky parádne zatočil loptu do protiľahlého rohu bránky a brankár Argentíny Emiliano Martínez nemal šancu.
Cabralov gól zvíťazil pred zásahmi Eldora Šomurodova z Uzbekistanu a Wilsona Isidora z Haiti, tí skončili na druhom a treťom mieste. Znamená to, že všetky tri najkrajšie góly MS 2026 nestrelili najväčšie útočné hviezdy MS z radov favoritov na celkový triumf, ale hráči tzv. tímov tretieho sveta.
"Každý sníva o veľkolepom góle na majstrovstvách sveta. Mne sa podarilo taký streliť vo veľkom zápase a proti obrovskému favoritovi. Keď som videl, ako lopta stúpa a potom padá do rohu bránky, vravel som si v duchu: Do pekla, čo sa to deje... A potom som už len registroval hurónsky rev spoluhráčov naokolo...," komentoval Cabral podľa webu FIFA.
Dvadsaťtriročný Lopes Cabral sa okrem najkrajšieho gólu zapísal do sŕdc fanúšikov aj jeho oslavou. Vo chvíľach eufórie po vytrhnutí sa z klbka oslavujúcich spoluhráčov vyliezol na fanúšikovskú tribúnu, aby objal svoju matku aj priateľku.
"Pred zápasom som povedal mame a priateľke, že ak dám gól, rozbehnem sa k nim. Keď som tam prišiel, videl som mamu plakať. Ani si poriadne neuvedomovala, že som tam. Všetci sa o ňu starali, pretože po mojom góle krátko predtým omdlela," dodal Cabral podľa foxsports.com.
Zdroj: SITA.sk - Cabral opísal, čo cítil po krásnom góle proti Argentíne a ako jeho mama omdlela – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Viete, čo majú spoločné Maxi Rodríguez, Diego Forlán, James Rodríguez, Benjamin Pavard, Richarlison a Sidny Lopes Cabral?
Všetci títo hráči strelili góly, ktoré boli vyhlásené za najkrajšie na majstrovstvách sveta. Medzinárodná futbalová federácia (FIFA) od roku 2006 organizuje verejné hlasovanie fanúšikov o najkrajší gól konkrétnej edície svetového šampionátu. Prvým víťazom bol pred 20 rokmi už spomenutý Argentínčan Maxi Rodríguez.
Na práve skončenom šampionáte v USA, Kanade a Mexiku FIFA vybrala finálnu dvanástku spomedzi 308 strelených gólov v 104 zápasoch.
Gól na 2:2 nestačil
A z tohto tucta dostal najviac hlasov gól obrancu Kapverdských ostrovov Sidnyho Lopesa Cabrala zo zápasu 1/16 finále proti Argentíne. Kapverdy týmto gólom zo 103. min zápasu vyrovnali na 2:2, ale napokon hrdinsky padli 2:3 po predĺžení. Pripomeňme, že Cabral z veľkého uhla z hranice šestnástky parádne zatočil loptu do protiľahlého rohu bránky a brankár Argentíny Emiliano Martínez nemal šancu.
Hráči z tretieho sveta
Cabralov gól zvíťazil pred zásahmi Eldora Šomurodova z Uzbekistanu a Wilsona Isidora z Haiti, tí skončili na druhom a treťom mieste. Znamená to, že všetky tri najkrajšie góly MS 2026 nestrelili najväčšie útočné hviezdy MS z radov favoritov na celkový triumf, ale hráči tzv. tímov tretieho sveta.
Do pekla, čo sa deje...
"Každý sníva o veľkolepom góle na majstrovstvách sveta. Mne sa podarilo taký streliť vo veľkom zápase a proti obrovskému favoritovi. Keď som videl, ako lopta stúpa a potom padá do rohu bránky, vravel som si v duchu: Do pekla, čo sa to deje... A potom som už len registroval hurónsky rev spoluhráčov naokolo...," komentoval Cabral podľa webu FIFA.
Mamka omdlela
Dvadsaťtriročný Lopes Cabral sa okrem najkrajšieho gólu zapísal do sŕdc fanúšikov aj jeho oslavou. Vo chvíľach eufórie po vytrhnutí sa z klbka oslavujúcich spoluhráčov vyliezol na fanúšikovskú tribúnu, aby objal svoju matku aj priateľku.
"Pred zápasom som povedal mame a priateľke, že ak dám gól, rozbehnem sa k nim. Keď som tam prišiel, videl som mamu plakať. Ani si poriadne neuvedomovala, že som tam. Všetci sa o ňu starali, pretože po mojom góle krátko predtým omdlela," dodal Cabral podľa foxsports.com.
Zdroj: SITA.sk - Cabral opísal, čo cítil po krásnom góle proti Argentíne a ako jeho mama omdlela – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
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