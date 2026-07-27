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27. júla 2026
Xabi Alonso pred štartom novej sezóny prináša do FC Chelsea dobrú energiu
Tagy: Premier League
Nový tréner "The Blues" je odhodlaný opäť vrátiť klub medzi elitu Premier League. Nový tréner anglického futbalového klubu FC Chelsea Španiel Xabi Alonso prezradil, že v jeho tíme panuje "dobrá ...
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27.7.2026 (SITA.sk) - Nový tréner "The Blues" je odhodlaný opäť vrátiť klub medzi elitu Premier League.
Nový tréner anglického futbalového klubu FC Chelsea Španiel Xabi Alonso prezradil, že v jeho tíme panuje "dobrá energia", keď sa usiluje zmeniť doterajšie výsledky klubu. Jeho prvý zápas na lavičke "The Blues" je na programe v utorok v austrálskom Sydney proti miestnemu tímu Western Sydney Wanderers.
Alonso, ktorý oficiálne vedie Londýnčanov od 1. júla, čelí veľkej výzve dostať klub späť na pôdu vážnych uchádzačov o významné trofeje po minuloročnom 10. mieste v hodnotení Premier League. Chelsea sa nekvalifikovala do pohárovej Európy. FC Chelsea zatiaľ naposledy ovládol Premier League pred desiatimi rokmi pod vedením talianskeho kouča Antonia Conteho.
Španielsky kormidelník je známy úspechmi ako hráč aj tréner, už pred sezónou priviedol niekoľko nových hráčov vrátane Morgana Rogersa z Aston Villy. "Chceme vybudovať konkurencieschopný tím. Sme na ceste k tomu. Máme veľkú kvalitu a talent. Potrebujeme rozumieť tomu, čo je potrebné na súťaž v Premier League, a zostaviť káder s rovnováhou medzi kvalitou a mentalitou. Mňa teší, že začíname novú sezónu s dobrou energiou, to je veľmi dôležité," povedal.
Xabi Alonso preslávil svoju trénerskú taktiku krátkych prihrávok a systémom 3-4-2-1 počas pôsobenia v nemeckom Bayeri Leverkusen, kde v ročníku 2023/2024 doviedol tím k titulu bez jedinej prehry. Krátko tiež trénoval španielsky Real Madrid, ale jeho pôsobenie v Španielsku trvalo iba sedem mesiacov.
Kouč Alonso zdôraznil, že chce priniesť flexibilitu do taktiky Chelsea a nemá ambíciu úplne meniť herný štýl svojho predchodcu. "Nejde o to všetko zmeniť, ide o aktualizáciu existujúceho systému a rozvíjanie niečoho, čo už tím robí, s novými konceptmi," povedal 44-ročný tréner, ktorý podpísal kontrakt na štyri roky.
Hoci na Chelsea teraz dolieha tlak priaznivcov po viacerých neúspechoch nasledujúcich po ostatnom majstrovskom titule, Alonso nechce predčasne stanovovať ciele. "Nechcem príliš skoro hovoriť o našich cieľoch. Chceme si zaslúžiť byť na čo najvyšších priečkach. Na to je však potrebná tvrdá práca, vývoj tímu a integrácia nových hráčov a myšlienok," doplnil.
Doterajší priebeh prípravy a pracovná morálka hráčov dávajú trénerovi dobrý pocit o budúcej sezóne. "Doteraz cítim dobrú energiu, hráči tvrdo pracujú a to je presne to, čo chceme," uzavrel Alonso.
Zdroj: SITA.sk - Xabi Alonso pred štartom novej sezóny prináša do FC Chelsea dobrú energiu © SITA Všetky práva vyhradené.
Nový tréner anglického futbalového klubu FC Chelsea Španiel Xabi Alonso prezradil, že v jeho tíme panuje "dobrá energia", keď sa usiluje zmeniť doterajšie výsledky klubu. Jeho prvý zápas na lavičke "The Blues" je na programe v utorok v austrálskom Sydney proti miestnemu tímu Western Sydney Wanderers.
Alonso, ktorý oficiálne vedie Londýnčanov od 1. júla, čelí veľkej výzve dostať klub späť na pôdu vážnych uchádzačov o významné trofeje po minuloročnom 10. mieste v hodnotení Premier League. Chelsea sa nekvalifikovala do pohárovej Európy. FC Chelsea zatiaľ naposledy ovládol Premier League pred desiatimi rokmi pod vedením talianskeho kouča Antonia Conteho.
Španielsky kormidelník je známy úspechmi ako hráč aj tréner, už pred sezónou priviedol niekoľko nových hráčov vrátane Morgana Rogersa z Aston Villy. "Chceme vybudovať konkurencieschopný tím. Sme na ceste k tomu. Máme veľkú kvalitu a talent. Potrebujeme rozumieť tomu, čo je potrebné na súťaž v Premier League, a zostaviť káder s rovnováhou medzi kvalitou a mentalitou. Mňa teší, že začíname novú sezónu s dobrou energiou, to je veľmi dôležité," povedal.
Xabi Alonso preslávil svoju trénerskú taktiku krátkych prihrávok a systémom 3-4-2-1 počas pôsobenia v nemeckom Bayeri Leverkusen, kde v ročníku 2023/2024 doviedol tím k titulu bez jedinej prehry. Krátko tiež trénoval španielsky Real Madrid, ale jeho pôsobenie v Španielsku trvalo iba sedem mesiacov.
Kouč Alonso zdôraznil, že chce priniesť flexibilitu do taktiky Chelsea a nemá ambíciu úplne meniť herný štýl svojho predchodcu. "Nejde o to všetko zmeniť, ide o aktualizáciu existujúceho systému a rozvíjanie niečoho, čo už tím robí, s novými konceptmi," povedal 44-ročný tréner, ktorý podpísal kontrakt na štyri roky.
Hoci na Chelsea teraz dolieha tlak priaznivcov po viacerých neúspechoch nasledujúcich po ostatnom majstrovskom titule, Alonso nechce predčasne stanovovať ciele. "Nechcem príliš skoro hovoriť o našich cieľoch. Chceme si zaslúžiť byť na čo najvyšších priečkach. Na to je však potrebná tvrdá práca, vývoj tímu a integrácia nových hráčov a myšlienok," doplnil.
Doterajší priebeh prípravy a pracovná morálka hráčov dávajú trénerovi dobrý pocit o budúcej sezóne. "Doteraz cítim dobrú energiu, hráči tvrdo pracujú a to je presne to, čo chceme," uzavrel Alonso.
Zdroj: SITA.sk - Xabi Alonso pred štartom novej sezóny prináša do FC Chelsea dobrú energiu © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Premier League
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