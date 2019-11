Čadca zabezpečí zimnú údržbu 131 km ciest a 23 km chodníkov

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Štefan Puškáš Ilustračná snímka. Foto: TASR/Štefan Puškáš

Čadca 13. novembra (TASR) – Mestský podnik služieb Čadca zabezpečí v nastávajúcej zimnej sezóne údržbu 131 kilometrov (km) ciest a 23 km chodníkov. Podľa hovorcu mesta Čadca Mariána Kráľa dokáže pokryť dve tretiny údržby vlastnými silami, pri jednej tretine pomáhajú externí dodávatelia."Náklady za očistené cesty a chodníky stúpli v sezóne 2018/2019 o 73.000 eur oproti predchádzajúcej sezóne údržby a predstavovali viac ako 236.000 eur. V sezóne 2016/2017 mesto zaplatilo za údržbu viac ako 100.000 eur," uviedol hovorca mesta Čadca.Doplnil, že v prípade sneženia je presný operačný plán čistenia, ktorý schválilo mestské zastupiteľstvo. "Definuje presný postup pre cesty a zvlášť pre chodníky. V prípade problému môžu obyvatelia telefonovať na dispečing na číslo 0907 819 682, počas zimy nepretržite. Musia si však uvedomiť, najmä keď napadne prvý sneh, že je tu určitá postupnosť. A všetky ulice majú miesto podľa dôležitosti. Vždy musíme sprevádzkovať najdlhšie úseky a kým sa dostaneme do celého mesta, nedá sa byť všade naraz. Preto by sme chceli ľudí poprosiť, aby to skúsili pochopiť. Určite pri prvom návale snehu bude problém, ktorý je nielen v našom meste, ale na celom Slovensku," podotkol Kráľ.O zimnú údržbu v pešej zóne sa podľa neho budú cestári starať v čase od 3.00 h do 9.00 h, počas kalamity bez časového obmedzenia a neobmedzene zabezpečia aj vývoz snehu z pešej zóny. "S odpratávaním snehu na chodníkoch sa trápime ako každá samospráva. To je taký 'danajský dar' od ministerstva dopravy. Využívame na to ľudí z verejnoprospešných prác, ale je stále väčší problém zohnať ich. Odmietajú tieto práce a niektorí radšej odídu z úradu práce. Kedysi sme mali 30 takýchto pracovníkov, teraz ich máme ledva šesť či sedem. Na zimu sa opäť budeme snažiť zohnať ich cez úrad práce. Ale naozaj to nie je také jednoduché, ako si ľudia myslia. Že všade sú armády nezamestnaných a že sú povinní to robiť. Nie sú," uzavrel hovorca mesta Čadca.