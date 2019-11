Európsky parlament začal ponúkať stáže venované Jánovi Kuciakovi

EP, ilustračná snímka. Foto: TASR Jakub Kotian Foto: TASR Jakub Kotian

Brusel 13. novembra (TASR) - Európsky parlament (EP) začal ponúkať stáže, ktoré sú venované pamiatke zavraždeného slovenského novinára Jána Kuciaka. Informoval o tom v utorok EP na svojej webovej stránke. Prví stážisti z tohto programu nastúpia do EP v marci 2020.Európsky parlament sa zaviazal pripomínať si pamiatku novinárov, ktorí zahynuli pri výkone svojho povolania.Predsedníctvo Európskeho parlamentu (EP) v januári v Štrasburgu potvrdilo rozhodnutie, že program stáží pre investigatívnych novinárov v zákonodarnom zbore EÚ bude pomenovaný po Jánovi Kuciakovi.Generálne riaditeľstvo EP pre komunikáciu a Riaditeľstvo EP pre médiá v nadväznosti na toto rozhodnutie venuje niekoľko miest v rámci tzv. Schumanových stáží pamiatke novinára Jána Kuciaka.Zmena sa bude týkať približne 30 stážistov, ktorí do EP nastúpia v období po 1. marci 2020 na obdobie piatich mesiacov. Záujemcovia môžu svoje prihlášky podávať do 30. novembra 2019.Cieľom stáží Roberta Schumana je podľa EP prispievať k európskemu vzdelávaniu a odbornej príprave občanov EÚ a umožniť im nahliadnuť do činnosti EP. Schuman bol jedným zo zakladateľov EÚ a prvým predsedom EP v rokoch 1958-60.Ján Kuciak bol investigatívny novinár v redakcii spravodajského webu Aktuality.sk. Novinára a jeho snúbenicu Martinu Kušnírovú zavraždili 21. februára 2018 v ich dome vo Veľkej Mači.