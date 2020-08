Cadillac šľape Tesle na päty, chce skonštruovať nové elektrické SUV s ešte lepšími funkciami

Tristo kilometrov na jedno nabitie

Parkovanie bez šoféra ako u Tesly

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

9.8.2020 - Cadillac, divízia americkej spoločnosti General Motors, ktorá sa zameriava na výrobu luxusných automobilov, skonštruuje nové elektrické SUV.Stredne veľký model Cadillac Lyriq bude mať podľa General Motors všetky potrebné funkcie, aby presvedčili zákazníkov všade tam, kde iné konkurenčné spoločnosti zaostali.Do amerických showroomov by sa automobil mal dostať koncom roka 2022, pričom na jedno nabitie bude schopný prejsť viac ako 300 kilometrov. Bude vo dvoch konfiguráciách - so zadným pohonom aj pohonom všetkých štyroch kolies.V interiéri bude pripojenie na internet a dotyková obrazovka s 33-palcovou uhlopriečkou. Počiatočná cena by sa mala pohybovať na úrovni 75-tisíc dolárov.Podľa vedenia spoločnosti bude Cadillac Lyriq navrhnutý špeciálne ako elektrické vozidlo s vyváženým rozdelením hmotnosti. Bezproblémovému ovládaniu a lepšiemu zrýchleniu napomôže najnovšia batéria obsahujúca nikel, kobalt, mangán a hliník.Auto bude môcť zaparkovať paralelne alebo kolmo bez toho, aby sa vo vozidle nachádzal šofér podobne, ako to ponúka konkurenčný elektrický automobil od spoločnosti Tesla.