Čajkovič jednotkou vstupného draftu do CHL

1. Maxim ČAJKOVIČ (SR, Saint John Sea Dogs/QMJHL)

2. Vladimir Alistrov (Biel., Edmonton Oil Kings/WHL)

3. Ukko-Pekka Luukkonen (Fín., Sudbury Wolves/OHL)...

25. Oliver OKULIAR (SR, Sherbrooke Phoenix/QMJHL)

29. Andrej KUKUČA (SR, Seattle Thunderbirds/WHL)

34. Marcel DLUGOŠ (SR, Rouyn-Noranda Huskies/QMJHL)

40. Oliver TURAN (SR, Drummondville Voltigeurs/QMJHL)

49. Kristián KOVÁČIK (SR, Acadie-Bathurst Titan/QMJHL)

57. Peter MELCHER (SR, Everett Silvertips/WHL)



Ottawa 28. júna (TASR) - Slovenský hokejista Maxim Čajkovič sa stal jednotkou vstupného draftu do juniorskej Canadian Hockey League (CHL). Talentovaného útočníka si vybral z prvého miesta klub Saint John Sea Dogs, ktorý pôsobí v Quebec Major Junior Hockey League (QMJHL). Kluby združené pod CHL si vo štvrtkovom drafte zahraničných hráčov vybrali dokopy siedmich Slovákov.Čajkovič sa stal tretím slovenským hokejistom, ktorý mal tú česť byť vybraný v "import drafte" ako prvý, pred ním sa dostalo tejto pocty obrancom Michalovi Sersenovi a Martinovi Marinčinovi. Sedemnásťročný krídelník nechal za sebou bieloruského útočníka Vladimira Alistrova, ktorý putuje do Edmontonu Oil Kings (WHL), tretí skončil fínsky brankár Ukko-Pekka Luukkonen (Sudbury Wolves/OHL).Odchovanec bratislavských Svišťov má za sebou úspešnú sezónu vo Švédsku. Hral v nej za mládežnícky tím Malmö Redhawks, za ktorý v juniorskej lige SuperElit zaznamenal 21 bodov (10+11) v 28 dueloch. V apríli zažiaril na MS hráčov do 18 rokov v Rusku, kde v piatich dueloch v drese slovenskej reprezentácie nazbieral 11 bodov za štyri góly a sedem asistencií. Budúci rok ho čaká vstupný draft NHL.Zo Slovákov prešli tohtoročným draftom do CHL aj útočník Oliver Okuliar (25. miesto, Sherbrooke Phoenix/QMJHL), útočník Andrej Kukuča (29., Seattle Thunderbirds/WHL), obranca Marcel Dlugoš (34., Rouyn-Noranda Huskies/QMJHL), obranca Oliver Turan (40., Drummondville Voltigeurs/QMJHL), útočník Kristián Kováčik (49., Acadie-Bathurst Titan/QMJHL) a útočník Peter Melcher (57., Everett Silvertips/WHL).Celkovo bolo draftovaných 77 hráčov, najviac z Ruska a Česka - zhodne 15. Kluby si vybrali aj ôsmich Fínov a Bielorusov, Slovensko sa so siedmimi hráčmi vyrovnalo Švajčiarsku, draftom prešlo aj päť Švédov.Na drafte do CHL si kluby z OHL, QMJHL a WHL vyberajú európskych hokejistov, s ktorým príchodom v budúcej sezóne aj počítajú. Ich voľby nie sú povinné, tímy sa ich môžu vzdať.