Konferencia SFZ zvolila hlavného kontrolóra

Ilustračné foto. Foto: TASR/Pavel Neubauer Foto: TASR/Pavel Neubauer

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 28. júna (TASR) - Konferencia Slovenského futbalového zväzu (SFZ) na štvrtkovom stretnutí v Bratislave zvolila do pozície hlavného kontrolóra riadiaceho orgánu Štefana Valka. Ten uspel v tajnej voľbe v konkurencii jediného protikandáta Milana Lônčíka.V hoteli Holiday Inn mal program konferencie spolu 21 bodov. Mala na nej prebehnúť aj voľba člena do výkonného výboru SFZ zástupcu hráčov, do uzávierky sa ale nikto neprihlásil a tak volebná komisia voľbu odložila na ďalšiu konferenciu.Delegáti okrem tradičných bodov ako je výročná správa prezidenta SFZ či udeľovanie ocenení SFZ upriamili pozornosť na niekoľko zásadných momentov. Konferencia tak schválila strategický plán SFZ na roky 2018 – 2022, schválila zmluvu medzi SFZ a ÚLK na roky 2018 až 2022. Rozhodlo sa o výške členského príspevku riadnych, pridružených a individuálnych členov SFZ aj o spôsobe použitia členského.uviedol prezident SFZ Ján Kováčik.O strategickom pláne na roky 2018 - 2022 povedal generálny sekretár SFZ Jozef Kliment:Novým pridruženým členom SFZ sa stal Klub ligových kanonierov.citoval web SFZ člena aktuálneho vedenia KLK Tomáša Medveďa, ligového kanoniera so 103 strelenými gólmi.Z ekonomických bodov konferencia schválila návrh na spôsob a kritéria prerozdelenia príspevku podľa §69, ods. 5 písm. a) a písm. b) zákona č. 440/2015 Z.z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 354/2016 Z.z., audítora pre vykonanie auditu ročnej účtovnej závierky SFZ a SFZ Marketing, s.r.o. pre rok 2018, vrátane overenia výročnej správy SFZ za rok 2017.Tiež schválila účtovnú závierku a vzala na vedomie správu audítora a schválila rozdelenie hospodárskeho výsledku SFZ a SFZ Marketing, s.r.o. za rok 2017. Konferencia tiež schválila návrh na odkúpenie nehnuteľnosti na vytvorenie trvalého sídla SFZ, ktorý predostrel prezident SFZ:povedal Kováčik.Zlatý odznak SFZ dostali pri príležitosti životného jubilea Miroslav Spišiak a Ivan Roštár, následne delegáti schvalili návrh na udelenie čestného členstva SFZ pre Jána Liptáka in memoriam.