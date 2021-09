Čaká nás ešte veľa práce, vraví prezident IIHF po dohode o účasti hráčov NHL na ZOH v Pekingu

NHL nebude riskovať pri zhoršenej situácii

Pauza po All-Star víkende

5.9.2021 (Webnoviny.sk) - Prezident Medzinárodnej hokejovej federácie (IIHF) René Fasel si po spečatení dohody o účasti hráčov NHL na ZOH 2022 v Pekingu sotva stačil vydýchnuť. Okamžite sa musí zaoberať ďalšími otázkami súvisiacimi s hokejom na olympiáde. "Týmto sa to neskončilo. Čaká nás ešte veľa práce," skonštatoval 71-ročný Švajčiar.Hráči zo zámorskej profiligy sa na ZOH predstavia po osemročnej prestávke, keďže v juhokórejskom Pjongčangu 2018 absentovali. Vedenie súťaže i hráčska asociácia (NHLPA) však ešte môžu cúvnuť, ak by nastalo zhoršenie okolností v súvislosti s pandémiou koronavírusu.Fasel uviedol, že v prípade skutočne negatívnej situácie ohľadne ochorenia COVID-19 existuje medzi zainteresovanými stranami vzájomné pochopenie, že NHL nebude riskovať uvoľnenie hráčov do Číny. Očakáva, že pre všetkých zúčastnených bude povinné očkovanie proti koronavírusu. To by však nemalo predstavovať problém, pretože momentálne je v NHL úplne zaočkovaných 90 až 95 % všetkých hráčov a zvyšní podstúpia vakcináciu do začiatku tréningových kempov pred začiatkom budúcej sezóny 2021/2022, ktoré sa začnú koncom septembra.Následne budú musieť účastníci olympijského hokejového turnaja do 15. októbra predložiť širší menoslov hráčov, s ktorými počítajú do záverečnej 23-člennej nominácie. Tie budú musieť spečatiť v polovici januára.Tréningové kempy v NHL sa začínajú 22. septembra a štart základnej časti nového ročníka je naplánovaný na 12. októbra. Profiliga bude mať po februárovom All-Star víkende trojtýždňovú prestávku, aby nominovaní hráči mohli hrať na ZOH v Pekingu. Pre spomenutú pauzu vyvrcholí play-off NHL až koncom júna.