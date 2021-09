Filip Polášek a Belinda Bencicová si štvrťfinále na US Open nezahrajú, vyradili ich dvojky pavúka

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

5.9.2021 (Webnoviny.sk) - Slovenský tenista Filip Polášek a Švajčiarka Belinda Bencicová nepostúpili do štvrťfinále zmiešanej štvorhry na US Open v New Yorku.V sobotňajšom stretnutí osemfinálového 2. kola nestačili na britsko-americký pár Joe Salisbury a Desirae Krawczyková.Dvojkám pavúka podľahli v dvoch setoch 6:7 (1), 5:7.