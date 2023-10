Čaká nás výnimočné vesmírne divadlo. Ako a odkiaľ ho sledovať?

Pomerne vzácny úkaz

Začiatok okolo 21. hodiny

Netreba ani ďalekohľad

26.10.2023 (SITA.sk) - V sobotu 28. októbra bude možné na nočnej oblohe pozorovať Mesiac v splne, úsek jeho spodnej časti však viditeľný nebude. Ako informoval Pavol Rapavý zo Slovenského zväzu astronómov , pôjde o čiastočné zatmenie Mesiaca.„Zatmenie Mesiaca vzniká pri prechode nášho vesmírneho spolupútnika zemským tieňom, keď je na opačnej strane oblohy ako Slnko. Malo by teda nastať pri každom splne, no nie je tomu tak. Je to spôsobené tým, že rovina obežnej dráhy Mesiaca je voči zemskej sklonená o 5,2 stupňa a úplný tieň Zeme má vo vzdialenosti Mesiaca uhlový priemer len 1,5 stupňa, a tak ho Mesiac pri splne väčšinou minie,“ vysvetlil Rapavý.V jednom roku môže podľa neho nastať maximálne päť zatmení aj vrátane polotieňových, ktoré sú nevýrazné.„Mesiac sa dostáva len do zemského polotieňa. V niektorých rokoch zatmenie však nenastane vôbec, prípadne nie je pozorovateľné z nášho územia, a teda sa jedná o pomerne vzácny úkaz. Tohtoročné zatmenie bude pozorovateľné z východnej polovice Severnej i Južnej Ameriky, Afriky, Európy, Ázie a západnej Austrálie,“ uviedol Rapavý.Na našom území bude podľa astronómov zatmenie vidieť v celom priebehu.„Ako zatmenie uvidíme vstup Mesiaca do polotieňa, no už okolo 21:00 si môžeme všimnúť mierne stmavnutý ľavý spodný okraj Mesiaca. Čiastočné zatmenie sa začne o 21:35 a v maximálnej fáze o 22:14 bude do zemského tieňa ponorených viac ako 12 percent mesačného disku. Bude sa nám zdať, že je z jeho spodnej časti 'odhyznuté',“ povedal Rapavý.Koniec čiastočného zatmenia podľa neho nastane o 22:53 a ešte ďalšiu polhodinku uvidíme ako sa Mesiac pomaly dostáva z polotieňa.„Zatmenie Mesiaca je dobre viditeľné aj bez ďalekohľadu, no ak použijeme triéder alebo aspoň malý ďalekohľad budeme nadšení. V ďalekohľade si všimneme, že aj časť Mesiaca ponorená do tieňa nie je úplne tmavá, bude červenohnedá, nakoľko v dôsledku lomu svetla v zemskej atmosfére sa časť slnečného svetla dostáva aj do úplného tieňa Zeme,“ uviedol Rapavý s tým, že počas zatmenia bude Mesiac v súhvezdí Barana, šesť stupňov vľavo od neho bude možné vidieť jasný Jupiter a nad juhozápadom o niečo slabší Saturn.„Ďalšie zatmenie, tiež len čiastočné, uvidíme 18. septembra 2024, a na to úplné si budeme musieť počkať až do 7. septembra 2025,“ dodal Rapavý.