Vláda vymenovala nových štátnych tajomníkov

Vláda Roberta Fica vymenovala na svojom prvom zasadnutí nových štátnych tajomníkov jednotlivých ministerstiev. Zároveň odvolala doterajších.





Igor Choma a Denisa Žiláková budú štátnymi tajomníkmi na Ministerstve dopravy SR. Na post generálneho tajomníka služobného úradu rezortu dopravy nastúpi Juraj Lovásik. Do funkcie štátneho tajomníka Ministerstva financií SR vymenovali Radovana Majerského.Štátnym tajomníkom Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR bude Branislav Ondruš. Generálnym tajomníkom služobného úradu bude Peter Kostolný.Na ministerstvo investícií a informatizácie vláda menovala ako štátneho tajomníka Michala Kaliňáka a generálneho tajomníka služobného úradu Jána Hrubého.Štátnymi tajomníkmi Ministerstva hospodárstva SR budú Kamil Šaško a Vladimír Šimoňák. Zároveň vymenovala generálneho tajomníka služobného úradu na tomto ministerstve, a to Ondreja Varačku.Ministerstva vnútra (MV) SR bude mať dvoch štátnych tajomníkov, a to Luciu Kurilovskú a Patrika Krauspeho. Igor Tkačivský bude zastávať post generálneho tajomníka služobného úradu MV.Do funkcie štátneho tajomníka Ministerstva obrany SR vláda vymenovala Igora Melichera. Generálnym tajomníkom služobného úradu rezortu obrany sa stane Peter Krajčírovič.Do funkcie štátnych tajomníkov Ministerstva spravodlivosti (MS) SR vláda vymenovala Milana Hodása a Pavla Gašpara. Generálnym tajomníkom služobného úradu MS bude Andrej Holák. Vláda tiež vymenovala Mareka Eštoka za štátneho tajomníka ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí.Róbert Zsembera bude štátnym tajomníkom Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR. Štátnym tajomník pre oblasť športu sa stane Ján Krišanda. Vládny kabinet zároveň vymenoval generálneho tajomníka služobného úradu Miroslava Kočana.Na Ministerstve kultúry (MK) SR bude ako štátny tajomník pôsobiť Štefan Kuffa. Generálnym tajomníkom služobného úradu MK bude Tibor Bernaťák. Na Ministerstve životného prostredia SR budú ako štátni tajomníci pôsobiť Filip Kuffa a Jozef Smatana. Na envirorezorte bude generálnym tajomníkom služobného úradu Marek Chovan.Na agrorezorte bude štátnym tajomníkom Vladimír Vnuk. Generálnou tajomníčkou služobného úradu na tomto ministerstve sa stane Kristína Vavríková.