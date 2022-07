Čaká vás dovolenka? Na toto by ste pred cestou nemali zabudnúť

Zdroj: pexels.com

Či ste si prežitie voľných dní plánovali rok vopred, alebo ste sa rozhodli zo dňa na deň, cestovnému zhonu sa často ani v jednom prípade nevyhnete. Pripravili sme pre vás pár tipov, vďaka ktorým zvládnete prípravu na dovolenku bez zbytočného stresu.

Kontrola dokladov na prvom mieste

Ešte predtým, ako sa pustíte do balenia batožiny, poriadne si skontrolujte všetky potrebné doklady. Okrem občianskeho preukazu je dôležitá tiež kartička poistenca, respektíve európsky preukaz zdravotného poistenia.

Ak to krajina vyžaduje, nezabudnite si pribaliť cestovný pas s dostatočne dlhou platnosťou. V prípade, že plánujete na dovolenke šoférovať vozidlo, okrem slovenského vodičského preukazu si zistite, či náhodou nebudete potrebovať aj medzinárodný vodičský preukaz.

Ďalšou kľúčovou záležitosťou pri cestách mimo Slovenska je aj poistenie do zahraničia, ktoré pokryje drobné či väčšie úrazy. Vopred si preverte aj prípadnú vízovú povinnosť a podmienky vstupu súvisiace s pandémiou. Síce mnoho krajín prednedávnom zrušilo akékoľvek opatrenia, stále nájdete miesta, kam sa dostanete len s očkovaním, prípadne testom.

Zdroj: pexels.com

Zrejme sa nezaobídete ani bez bankomatovej karty, z ktorej sa dnes dá platiť takmer všade. Pre istotu si však zabaľte aj dostatok hotovosti zamenenej do danej meny. Vyhnete sa tak prekvapeniam v podobe poplatkov, ktoré vás môžu zastihnúť už počas cesty, napríklad pri platení mýta.

Čo si nezabudnúť zabaliť?

Oblečenie, ktoré by ste si so sebou mali vziať, sa odvíja predovšetkým od cieľovej destinácie a dĺžky pobytu. Obsah kufra na all inclusive dovolenku, kde z 5-hviezdičkového rezortu nevytiahnete päty, bude rozhodne iný, než keď vycestujete na hory alebo do chladnejšieho prostredia.

V zásade, ak necestujete do divočiny vzdialenej na kilometre od civilizácie, všetko potrebné si zadovážite aj na mieste. Treba sa preto baliť s najlepším vedomím, no v prípade zabudnutého trička sa rozhodne nestresujte.