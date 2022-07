Pápež sa v Kanade ospravedlnil pôvodným obyvateľom za zneužívanie na školách

Pápež poprosil o odpustenie

25.7.2022 (Webnoviny.sk) - Pápež František sa ospravedlnil za rolu, ktorú zohrala katolícka cirkev v „devastujúcej“ kanadskej politike rezidenčných škôl pre nútenú asimiláciu pôvodných obyvateľov.„Pokorne prosím o odpustenie za zlo spáchané toľkými kresťanmi na domorodých obyvateľoch,“ povedal pápež za účasti tisícok pôvodných obyvateľov Kanady v Maskwacis v provincii Alberta, kde bola jedna z takýchto škôl.Dlho očakávané ospravedlnenie otvorilo Františkovu týždňovú „púť pokánia“ v Kanade, ktorá má pomôcť cirkvi na jej ceste zmierenia sa s pôvodným obyvateľstvom a pomôcť obetiam pri prekonávaní ich traumy.Ďalšími zastávkami jeho šesťdňovej návštevy sú ďalšie miesta v Alberte, mesto Quebec a Iqaluit v najsevernejšom teritóriu Nunavut.Cesta nasleduje po jarnom stretnutí s delegáciami pôvodných obyvateľov Kanady vo Vatikáne a historickom ospravedlnení z 1. apríla za „poľutovaniahodné“ zneužívanie spáchané niektorými katolíckymi misionármi v rezidenčných školách.Kanadská vláda priznala, že v štátom financovaných kresťanských školách, ktoré fungovali od 19. storočia do 70. rokov 20. storočia, sa šírilo fyzické a sexuálne zneužívanie.V Kanade od rodín odobrali zhruba 150-tisíc domorodých detí a umiestnili ich do rezidenčných škôl, kde často nesmeli rozprávať svojím jazykom alebo praktizovať svoju kultúru a mali sa asimilovať do kanadskej kresťanskej spoločnosti.Katolícke náboženské rády prevádzkovali 66 zo 139 takýchto škôl v Kanade, kde tisíce detí zomreli v dôsledku chorôb, požiarov a iných príčin.