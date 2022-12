Čakajú nás ekonomicky ťažké časy, predpovedá europoslanec Jurzyca, kľúčovou bude bezpečnostná situácia na Ukrajine

Slabý rast sa zmení na recesiu

Vysoké verejné dlhy

Primerané minimálne mzdy

Umelá inteligencia aj kryptomeny

26.12.2022 (Webnoviny.sk) - Poslanec Európskeho parlamentu Eugen Jurzyca (ECR, SK) v budúcom roku očakáva diskusie o zmenách Paktu stability a rastu, ale aj o konsolidačných plánoch členských štátov.Ako ďalej uviedol v tlačovej správe, dôležité tiež budú aj polemiky o komplexnej reforme trhu Európskej únie (EÚ) s elektrinou.„Dajú sa očakávať aj strety v súvislosti nových iniciatív v riešení klimatickej zmeny a v rámci dohody o minimálnej dani. Mali by sme oveľa intenzívnejšie presadzovať zníženie verejných dlhov a zníženie inflácie," dodal Jurzyca.Ďalej tvrdí, že bezpečnostná situácia na Ukrajine bude naďalej kľúčovou. Táto situácia si podľa europoslanca vyžiada pokračovanie pomoci a zrejme aj ďalšie sankcie voči agresorovi.Eugen Jurzyca taktiež skonštatoval, že nás čakajú ekonomicky ťažké časy. „Slabý rast sa zrejme zmení na recesiu a my by sme konečne mali prichádzať s väčším počtom opatrení na obnovu hospodárskeho rastu. Zásadné opatrenia si bude vyžadovať aj zvýšenie efektívnosti na riešenie klimatickej zmeny a na eliminovanie rastúceho protekcionizmu," uviedol poslanec Európskeho parlamentu.Europoslanec zároveň skonštatoval, že EÚ sa v tomto roku podarilo až prekvapujúco rýchlo znížiť energetickú závislosť na Rusku a integrovať relatívne veľký počet Ukrajincov.„Pre EÚ i Slovensko to znamená významný krok smerom k obrane demokracie a prosperujúcej ekonomike. Taktiež sa podarilo ubrániť jednotný trh, napríklad s energiami a presadiť, že produkcia elektriny z jadra je považovaná za udržateľnú. Tieto kroky znamenajú dobrú správu z hľadiska hospodárskeho rastu," uviedol Eugen Jurzyca.Poslanec Európskeho parlamentu dodal, že EÚ sa nepodarilo zastaviť rast cien, pripraviť konsolidačné plány pre znižovanie vysokých verejných dlhov členských štátov a významne zlepšiť meranie výsledkov projektov financovaných z európskeho rozpočtu.„Nepodarilo sa nám zabezpečiť, aby prvým kritériom pri riešeniach klimatickej zmeny bola efektívnosť. Pre ľudí to znamená zvýšenie rizika, že verejné dlhy sa stanú neudržateľnými," myslí si Jurzyca.V roku 2022 sa Európsky parlament venoval otázkam vojny na Ukrajine, prílevom utečencov, ohrozením dostupnosti energetických surovín či potrebou zvýšiť bezpečnosť EÚ.Zároveň odobril striktnejšie pravidlá napĺňania zásobníkov plynu s cieľom zaistiť bezpečnosť dodávok počas zimy, schválil uvoľnenie prostriedkov pre členské štáty, ktoré poskytli útočisko Ukrajincom a taktiež prijal kroky na zvýšenie kybernetickej bezpečnosti.Európsky parlament ďalej prijal smernicu o primeraných minimálnych mzdách v EÚ a vydali odporúčania na zlepšenie situácie v rómskych osadách v únii.Poslanci taktiež predĺžili systém roamingu za vnútroštátne ceny o ďalších desať rokov a taktiež prijali prelomové pravidlá týkajúce sa online priestoru.V budúcom roku sa majú poslanci európskeho parlamentu zaoberať energetikou, obehovým hospodárstvom, migráciou či bezpečnosťou v online prostredí.Budú rokovať o návrhoch právneho rámca pre umelú inteligenciu, pravidiel pre kryptomeny či tzv. aktu o údajoch, ktorý by mal ustanoviť spoločné pravidlá na reguláciu zdieľania údajov pri používaní prepojených produktov alebo súvisiacich služieb.Ďalej bude parlament rokovať o európskom akte o čipoch, ktorý by mal v rámci reakcie na celosvetový nedostatok polovodičov zaistiť, aby EÚ v tejto oblasti disponovala potrebnými zručnosťami, nástrojmi a technológiami.