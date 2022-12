Spolupráca Terra Cloud a Schneider Electric ukazuje cestu k energeticky neutrálnemu dátovému centru

Zvyšovanie efektívnosti a udržateľnosti

27.12.2022 (Webnoviny.sk) - Spoločnosť Terra Cloud, ktorá je súčasťou spoločnosti Wortmann AG, prevádzkuje dátové centrum v Hüllhorste na severozápade Nemecka. Zariadenia firmy poskytujú širokú škálu cloudových služieb pre malé a stredné podniky. Vďaka strategickému partnerstvu so spoločnosťou Schneider Electric vzniklo jedno z energeticky najefektívnejších kolokačných dátových centier v regióne.Terra Cloud doteraz využívala riešenia z portfólia EcoStruxureÔ pre dátové centrá od spoločnosti Schneider Electric, ktoré jej umožňuje zvýšiť energetickú účinnosť. V rámci svojej stratégie nulových emisií plánuje prejsť na 100 % obnoviteľnú energiu, ktorú zabezpečí veterná energia a fotovoltaika (PV). V novom overovacom koncepte tiež otestuje výhody technológie ponorného kvapalinového chladenia na úrovni šasi.Za posledných desať rokov zaznamenala firma zvýšený dopyt zo strany partnerov a zákazníkov v segmente cloudových a hostingových služieb. Teraz, keď náklady na energiu prudko stúpajú, vidí spoločnosť kľúčovú príležitosť na zvýšenie prevádzkovej a energetickej efektívnosti vo svojom dátovom centre, ktoré tradične prináša zákazníkom 20-30 % úsporu nákladov pri prechode do prostredia hostingu.S cieľom zabezpečiť najvyššiu úroveň odolnosti a účinnosti spoločnosť Terra Cloud ako prvý poskytovateľ kolokácií v Európe nasadila neprerušiteľný zdroj napájania (UPS) Galaxy VL od spoločnosti Schneider Electric s lítium-iónovými batériami, ktorý využíva patentovaný režim eConversion na dosiahnutie 99 % účinnosti bez zníženia dostupnosti. Spoločnosť tiež renovuje a recykluje technológie vo svojich dátových centrách, aby zabezpečila, že servery a komponenty infraštruktúry sa môžu používať v aplikáciách s druhým životom.Dnes využíva architektúru EcoStruxureÔ, ktorá umožňuje vyššiu efektivitu. Tá zahŕňa racky APCÔ NetShelter SX a PDU, nízkonapäťové a strednonapäťové rozvádzače, chladenie InRow a chladiace jednotky UniflarÔ spolu so systémami EcoStruxure IT Data Center Expert a Data Center Operations DCIM s integrovaným systémom správy budov (BMS), ktoré umožňujú získať prehľad a monitorovanie v reálnom čase.