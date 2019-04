Čakanie na titul bolo príliš dlhé, tvrdí odchovanec Slovana Greif

Na archívnej snímke uprostred brankár Slovana Dominik Greif. Foto: TASR Foto: TASR

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Žilina 15. apríla (TASR) - Päťročné čakanie najslávnejšieho slovenského futbalového klubu Slovana Bratislava na majstrovský titul sa skončilo. V sezóne 2018/19 jasne dominoval, po víťazstve 3:0 v Žiline v 4. kole nadstavby ho ukoristil v rekordne krátkom čase v ére samostatnosti už 6. kôl pred koncom ročníka. Na tróne nahradil rivala Spartak Trnava a do klubovej vitríny si vloží v novodobej ére už deviaty slovenský majstrovský pohár (25 celkovo), keď mu ho ligové vedenie odovzdá v poslednom domácom súboji Fortuna ligy. Udiať by sa tak malo 24. mája na novom Tehelnom poli po stretnutí s nováčikom zo Serede.Najmä pre klubového odchovanca a brankára Dominika Greifa mal jeho prvý titul sladkú príchuť. Podľa 22-ročného hráča bolo 5-ročné čakanie na titul veľmi ťažké.povedal v nedeľu pod Dubňom. Na otázku, čo pre neho triumf znamená ako pre odchovanca, veselo odvetil:Hráči "belasých" sa po zápase nechceli veľmi vyjadrovať k prvým bezprostredným oslavám titulu. Po intenzívnej ďakovačke s plným sektorom fanúšikov hostí v šatni tradične vystriekali niekoľko fliaš šumivého sektu, dali si pizzu a ponáhľali sa do Bratislavy.povedal Greif, ktorý aspoň priznal, že on bol lídrom diania v kabíne a udával tón v skandovaní oslavných pokrikov.Na bratislavských Pasienkoch, ktoré do minulého roka slúžili Slovanu ako "náhradný domov", v minulosti oslavovali tituly napr. Žilinčania či Trenčania. Že to teraz slovanistom vyšlo v Žiline, Greif ako niečo povšimnutiahodné, resp. pikantné nevidel.