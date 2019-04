PSG musel opäť odložiť majstrovské oslavy, Tuchel: Chýbala nám kvalita

Nemecký tréner Thomas Tuchel. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Lille 15. apríla (TASR) - Futbalisti Paríža St. Germain ešte musia odložiť majstrovské oslavy. Suverénny líder francúzskej Ligue 1 utrpel v nedeľňajšom súboji 32. kola na pôde druhého Lille debakel 1:5, čo je jeho najvyššia ligová prehra za uplynulých desať rokov.Parížania tak nevyužili už druhú šancu zaistiť si v predstihu šiesty ligový titul v priebehu siedmich rokov. Pred týždňom nedokázali doma zdolať Štrasburg, keď uhrali iba remízu 2:2, teraz dostali päťku na pôde priameho konkurenta Lille. Na zisk trofeje im pritom stačil zisk bodu. Viac ako výsledok mrzel hráčov obhajcu spôsob, akým prehrali.citovala agentúra AFP útočníka PSG Kyliana Mbappeho, ktorému rozhodcovia neuznali dva góly pre ofsajd.Lille, ktoré malo na lavičke slovenského brankára Adama Jakubecha, naplno využilo vylúčenie Juana Bernata. Španielsky krajný obranca síce v 11. minúte vyrovnal na 1:1, ale v 36. minúte putoval predčasne do šatne. PSG v druhom polčase inkasovalo štyri góly a na majstrovské oslavy si musí ešte počkať. Na čele ligovej tabuľky má šesť kôl pred koncom sezóny sedemnásťbodový náskok práve pred Lille a navyše má zápas k dobru.komentoval zápas tréner PSG Thomas Tuchel, ktorému chýbajú najmä hráči do ofenzívy - okrem Brazílčana Neymara (zranenie členka) aj Edinson Cavani (bedrový kĺb) a Angel Di Maria (stehenný sval).PSG inkasoval päť gólov v domácej súťaži po prvý raz od decembra 2000, vtedy rovnako prehral 1:5 na ihrisku Sedanu. Pre klub z francúzskej metropoly to bola najvyššia ligová prehra od roku 2009, keď podľahlo v Bordeaux 0:4. Aby toho nebolo málo, Parížanom sa v nedeľnom zápase zranili kapitán Thiago Silva i ďalší obranca Thomas Meunier. Práve po ich odstúpení v 16., resp. 24. minúte a červenej karte pre Bernata prišiel zvrat.spokojne konštatoval autor druhého gólu OSC Nicolas Pepe. Lille má na druhej priečke osembodový náskok pred tretím Lyonom.dodal.Ďalší pokus na spečatenie titulu budú mať Parížania v stredu na pôde Nantes.poukázal Tuchel na rozrastajúcu sa maródku.