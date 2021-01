Čakanie sa skončilo, Borodáč prišiel za divákmi online

Janko Borodáč sa dočkal. Trikrát odložená premiéra činohernej inscenácie pôvodnej slovenskej hry o legendárnom divadelníkovi z pera trojice autorov Michala Baláža, Michala Ditteho a Karola Horáka - Borodáč alebo Tri sestry sa uskutočnila vo virtuálnom priestore. Inscenáciu v réžii Júlie Rázusovej pripravovala činohra Štátneho divadla Košice (ŠDKE) k 100. výročiu vzniku slovenského profesionálneho divadla. Uviesť ju mali koncom marca 2020, napokon sa k divákom dostala pre pandémiu 25. januára prostredníctvom portálu navstevnik.online.





Meno Janka Borodáča je nerozlučne späté so slovenským profesionálnym divadlom. S košickým divadlom je puto Borodáča ešte pevnejšie. V prvú povojnovú jeseň v roku 1945 práve Borodáč takpovediac z ničoho vybudoval v Košiciach profesionálne trojsúborové Východoslovenské národné divadlo, neskôr Národné divadlo v Košiciach, ktoré od roku 1955 nesie názov Štátne divadlo Košice.Pod text pôvodnej slovenskej hry sa podpísala trojica autorov patriacich do troch generácií – Karol Horák, Michal Ditte a Michal Baláž. "Je neuveriteľné, čo v Košiciach po vojne za krátky čas urobil. Sedadlá dorezané, dokatované, divadlo zničené, veď ani domovník ho nechcel pustiť. A on revitalizoval. To si ani neviem predstaviť v takých podmienkach, aké tu mal on. A Košice vtedy neboli slovenské, to je známe. Na to treba aj veľa fyzických síl - nanovo vybudovať divadlo, trojsúborové. On to dokázal," zdôrazňuje najstarší z autorov Karol Horák. Michal Ditte sledoval Borodáča a jeho manželku Oľgu na miestach, v ktorých sa pre divadlo ocitli. "Nevedno, prečo nemali deti. Zdá sa, že si do pestúnskej starostlivosti vzali slovenské divadlo," myslí si Ditte. Podľa tretieho z autorov Michala Baláža je Borodáč, povedané terminológiou hollywoodskych filmov, slovenským prototypom fenoménu "from zero to hero": "Ako napríklad Forrest Gump, Johnny Cash, Andy Warhol... Človek, ktorý sa vypracoval z obyčajného chlapca z najchudobnejších pomerov a z provinčnej časti zapadákova na najdôležitejšiu a najprominentnejšiu postavu svojho odboru, otca zakladateľa a rešpektovaného odborníka."Inscenácia je zaujímavá aj scénickým spracovaním. Dej sa neodohráva len na veľkom javisku, menšie pódia sú aj v hľadisku či orchestrálnej jame. "Keďže sme spracovávali autentický príbeh košického divadla spoločne s výtvarníčkou Markétou Plachou sme od začiatku vedeli, že chceme hrať aj v iných častiach divadla. Priestor režiséra počas skúšok je hľadisko, napr. režijný stolík, pri ktorom je Borodáč často zobrazovaný. Po návrate po vojne do Košíc Borodáčovci prišli do zničených priestorov s vytrhanými stoličkami a bez jedinej žiarovky. To všetko určovalo koncept viacerých pódií, využitia súčasnej divadelnej techniky, či citácie pôvodnej scény z Borodáčových inscenácie Troch sestier," vysvetlila Rázusová.V titulnej postave Janka Borodáča alternuje dvojica mladých hercov – Martin Stolár a Matej Erby. Alena Ďuránová stvárňuje rolu manželky a herečky Oľgy Borodáčovej. Ďalej účinkujú Stanislav Pitoňák, Tatiana Poláková, Adriana Ballová, Ľuba Blaškovičová, Jakub Kuka, Tomáš Diro, Juraj Zetyák a Róbert Šudík, každý z hercov hrá viacero postáv.Ako uviedol pre TASR Svjatoslav Dohovič zo ŠDKE, pokiaľ sa bude pokračovať v streamovaní divadelných predstavení, inscenácia Borodáč a Tri sestry sa určite opäť dostane do online programu. "Najradšej by sme však boli, keby sme ju mohli odpremiérovať čo najskôr naživo aj s divákmi v hľadisku."