Sexuálne obete bývalého producenta Weinsteina odškodnia, poškodené ženy si rozdelia 17 miliónov dolárov

26.1.2021 - Konkurzná sudkyňa súhlasila s vyplatením 17 miliónov dolárov ženám, ktoré obvinili niekdajšieho vplyvného hollywoodskeho producenta Harveyho Weinsteina zo sexuálneho zneužitia. Vyplatenie bude plynúť z likvidácie spoločnosti Weinstein Co, ktorá v roku 2018 oznámila bankrot. Informuje o tom spravodajský portál BBC.Sudkyňa Mary Walrath zamietla námietku niektorých obvinených, ktorí sa chceli domáhať odvolania mimo konkurzného súdu. Podľa nej by sa bez riešenia sporu žalobcom dostalo „minimálne, ak nejaké uznanie nároku“.Sedemnásť miliónov si rozdelí viac ako 50 ľudí, pričom tým s najvážnejšími obvineniami poputuje 500-tisíc dolárov a viac. O vyrovnaní hlasovali žalujúce, 39 bolo za a osem bolo proti. Na základe plánu budú mať možnosť vzdať sa väčšiny odškodného, ak chcú pokračovať v uplatňovaní svojich nárokov.Weinsteina vlani odsúdili za znásilnenie a sexuálne napadnutie. Exproducenta, voči ktorému sa od roku 2017 nakopilo mnoho obvinení z nevhodného sexuálneho správania, poslal súd v New Yorku na 23 rokov za mreže.