Čakáte bábätko? Toto by ste mali vedieť o pôrodných asistentkách!

Prečo je dobré vybrať si pôrodnú asistentku

Ako môžem využiť starostlivosť pôrodnej asistentky?

Čo všetko mi poisťovňa v súvislosti s pôrodnou asistentkou preplatí?

3.8.2021 (Webnoviny.sk) -Jedna vec je štúdium teórie, druhá zase samotná prax. Licencovaná pôrodná asistentka preplácaná poisťovňou Union naučí tehotnú ženu zvládať stres, pomáha jej získať sebaistotu a pripraví ju na pôrod po psychickej a fyzickej stránke. Po pôrode jej pomôže s laktáciou, starostlivosťou o prsníky, naučí ju ako predísť zápalom, ako správne dojčiť. Rovnako pomôže mamičke so starostlivosťou o novorodenca - ukáže jej vhodné polohovanie bábätka, ako ho držať pri kúpaní, alebo ako mu uľaviť pri ťažkostiach s bruškom a mnohé iné praktické zručnosti.Máte dve možnosti - pokiaľ máte vo svojom okolí nejakú konkrétnu pôrodnú asistentku, ktorej dôverujete, môžete si zaplatiť priamo za jej služby. Pokiaľ však chcete využiť starostlivosť pôrodnej asistentky, ktorú hradí z verejného zdravotného poistenia Union zdravotná poisťovňa, môžete si vybrať zo zazmluvnených licencovaných pôrodných asistentiek. Ušetríte tak sumu až do 170 eur. "Pokiaľ bývate ďaleko a ani jedna zo zmluvných pôrodných asistentiek nemôže za vami pricestovať, využite novinku - ich online služby a uskutočnite tak prípravu prostredníctvom videohovoru," vysvetľuje Beáta Dupaľová Ksenzsighová, hovorkyňa ZP Union.Pokiaľ sa tehotná žena rozhodne využiť benefit licencovanej pôrodnej asistentky, Union zdravotná poisťovňa jej preplatí 5 návštev v prenatálnej starostlivosti od 20. týždňa tehotenstva, dve návštevy počas šestonedelia a dve návštevy v rámci starostlivosti o novorodenca v domácom prostredí. Pri využití online poradenstva sú to dva videohovory od 20. týždňa tehotenstva a rovnako dvakrát v období šestonedelia.Informačný servis