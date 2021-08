Očkovacia lotéria je spoločensky návratná, ku kompletnej vakcinácii však musí presvedčiť tisíce ľudí

Konať treba rýchlo

3.8.2021 (Webnoviny.sk) - Očkovacia lotéria s nákladmi viac ako 26 miliónov eur je spoločensky návratná, ak presvedčí k očkovaniu oboma dávkami aspoň šesťtisíc ľudí. Vyplýva to z hrubých prepočtov Útvaru hodnoty za peniaze (ÚHP) Ako však útvar podotkol na sociálnej sieti, o účinnosti lotérie pri podpore vakcinácie však zatiaľ v zahraničí neexistuje dostatok dôkazov.Finančné bonusy môžu podľa ÚHP pomôcť zvýšiť motiváciu očkovať sa. Sprostredkovateľský bonus za 24 miliónov eur bude návratný, ak presvedčí aspoň 24-tisíc ľudí, ktorí by sa inak zaočkovať nedali. Pomer prínosov a nákladov je pritom oveľa priaznivejší vo vyšších vekových skupinách.Vzhľadom na nedostatočné tempo očkovania je podľa útvaru kľúčové konať rýchlo. Štát by mal použiť viacero opatrení na zvýšenie motivácie dať sa zaočkovať. Výhody pre zaočkovanú populáciu prípadne nižšie obmedzenia sú nákladovo najefektívnejším riešením.Pomôže znižovanie bariér prístupu k očkovaniu, najlepším opatrením na cielenie rizikových skupín je zvýšenie kapacít mobilných očkovacích jednotiek. Zvážiť je podľa ÚHP potrebné aj povinné očkovanie pre vybrané profesie, ktoré prichádzajú do kontaktu s najrizikovejšími skupinami obyvateľstva.Útvar hodnoty za peniaze podotkol, že zvyšovanie počtu zaočkovaných ľudí je najefektívnejším spôsobom, ako ochrániť životy a znížiť ekonomické aj zdravotné škody spôsobené pandémiou. Podľa odhadu ÚHP sa spoločenské náklady na nezaočkovaného človeka pohybujú okolo 4 384 eur.