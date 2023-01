Calum Scott sa vráti v roku 2023 do Bratislavy

Na Slovensko po roku opäť príde anglický spevák a skladateľ Calum Scott, známy najmä vďaka účasti v súťaži Britain's Got Talent z roku 2016. V bratislavskom MMC v rámci turné Bridges World Tour 2023 vystúpi v pondelok 1. mája.



Koncerty Caluma sú veľmi emotívne, pretože samotný spevák veľmi emocionálne prežíva svoje vystúpenia a pri svojich klavírnych baladách sa neraz rozplače a, naopak, tie rytmické si užíva na pódiu, ako sa len dá.



Multiplatinový spevák a skladateľ má v roku 2022 za sebou svoje najväčšie turné po Európe a Spojenom kráľovstve a v novom roku sa vracia na koncertné pódiá.



Rok 2016 a vlastná verzia piesne Dancing on My Own odštartovala kariéru Caluma Scotta, keď získal titul najpredávanejší singel v Británii. Jeho prvý album Only Human sa dostal na prvé miesto v rebríčku albumov iTunes v 21 krajinách po celom svete, predal milióny albumov a získal viac ako 7,5 miliardy streamov. Talentovaný spevák spolupracoval aj s Leonou Lewis na vydaní singla You Are the Reason. Dnes patrí k absolútnej špičke interpretov.