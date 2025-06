Calzona avizoval skúšanie nových vecí: Musíme si vytvárať alternatívy

Tréner slovenskej futbalovej reprezentácie Francesco Calzona očakáva od utorkového prípravného zápasu proti Izraelu ťažkú skúšku. Napriek sobotnej prehre v Grécku (1:4) však preňho opäť nebude hlavnou prioritou výsledné skóre, ale skúšanie nových vecí a vytváranie ďalších alternatív.



Nadchádzajúci duel je pre Slovensko záverečnou previerkou pred štartom jesennej kvalifikácie MS 2026. Izrael v nej naopak odohral už tri zápasy, naposledy v piatok zvíťazil v Estónsku 3:1. Rovnakého súpera zdolal aj v marci (2:1) a v tom istom asociačnom termíne prehral s Nórskom 2:4. „Je to veľmi dobré, mladé mužstvo s technickými a zaujímavými hráčmi. Chcú hrať futbal. Veľmi sa mi páčia ako tím a myslím, že to pre nás bude ťažká skúška,“ uviedol Calzona na pondelkovej tlačovej konferencii v maďarskom Debrecíne.



V Heraklione prekvapil zmenou herného systému na troch obrancov, ktorá síce nepriniesla víťazstvo, ale taliansky kouč si za svojimi rozhodnutiami stojí. „Pokiaľ by som sa pozeral len na výsledok, tak by sme neskúšali nič nové. Ja pracujem pre zväz, nie pre seba samého alebo 'na svoje triko',“ dodal Calzona a zároveň potvrdil, že nový systém plánuje využiť opäť: „Musíme využiť tieto zápasy na vytvorenie nejakej alternatívy, lebo od tej doby, odkedy som tu, sme museli naháňať výsledky. Samozrejme, že teraz je priestor na to, aby sme skúsili nový systém a nielen pre nových hráčov, ale aj pre tých, ktorí sú tu od začiatku.“

Všetci hráči sú podľa neho po stretnutí s Gréckom v poriadku, no v zostave avizoval určité zmeny. „Bude ich pár. Nie nejako extra veľa, keďže vieme, aký tím máme k dispozícii. Niektorí hráči, ktorí odohrali 90 minút, budú hrať aj zajtra. Všetci sú v tomto momente v poriadku a ešte uvidíme, ako zregenerujú. Je koniec sezóny a hráči môžu byť určitým spôsobom unavení, možno mierne zranení. No máme ešte nejaký čas a zajtra sa rozhodneme,“ pokračoval 56-ročný kormidelník. Miesto v základe si v neprítomnosti Stanislava Lobotku vybojoval Patrik Hrošovský, s ktorým bol Calzona v Grécku spokojný. „Som rád za každú šancu, pretože viem, že nastupujem na pozícii, kde je to veľmi ťažké. Je tam 'Stanko', ktorý je na tejto pozícii svetová trieda. Takže ja som rád za každú šancu, ktorú dostanem a snažím sa zahrať najlepšie ako viem,“ konštatoval Hrošovský.

„Sokoli“ sa naposledy stretli s Izraelom pred piatimi rokmi. V skupinovej fáze B-divízie Ligy národov (LN) vtedy remizovali na jeho pôde 1:1 a neskôr v Trnave prehrali 2:3. Plnú minutáž si vtedy na Štadióne Antona Malatinského pripísal aj Hrošovský. „Po polčase sme vyhrávali 2:0 a potom sa mi zdá, že Eran Zahavi dal hetrik a ten zápas sme prehrali, aj keď sme ho mali veľmi dobre rozohratn. Teraz je to však prípravný duel, kedy si ešte môžeme vyskúšať to, čo chceme, aby sme boli pripravení na kvalifikáciu, ktorá nás čaká od septembra,“ zamyslel sa hráč belgického Genku.



V rebríčku Medzinárodnej futbalovej federácie (FIFA) figuruje Izrael na 78. priečke, teda o 32 pozícii nižšie ako Slovensko, no podľa Hrošovského sú to len čísla: „Podľa mňa je ich sila vyššia ako v renkingu. V kvalifikačnej skupine vyhrali dva zápasy proti Estónsku a videli sme aj ich silné stránky. Sú veľmi technický tím, silný na lopte, taký hravý a určite majú viac medzier v defenzíve ako ofenzíve.“ Slovenský reprezentant chce nadchádzajúci súboj vyhrať. „Je to pre nás dôležité, pretože je to posledný zápas tejto sezóny, nie roku a určite z toho pohľadu, že musíme zareagovať na to, ako sme hrali posledný duel. Vždy je najlepšie sa rozlúčiť so sezónou výhrou a dobrým výkonom,“ dodal Hrošovský.



Zatiaľ, čo zápas v Heraklione si prišlo pozrieť takmer 19-tisíc ľudí, na štadióne Nagyerdei v Debrecíne sa bude hrať bez prítomnosti divákov. „Je to určite škoda. Samozrejme, že každému hráčovi sa asi hrá lepšie pred plným štadiónom ako pred prázdnym, ale situácia je pre obidvoch taká istá, takže my sa musíme nachystať čo najlepšie a predviesť náš výkon bez ohľadu na to, či sú tam diváci alebo nie,“ povedal Hrošovský. Trénerovi sa toto rozhodnutie nepáčilo. „Je to smutné, toto nie je šport. Je to prehra pre všetkých, že sa hrá pred prázdnymi tribúnami,“ uzavrel Calzona.