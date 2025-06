NHL - finále: Florida zdolala Edmonton 6:1 v 3. finále, v sérii vedie 2:1

Hokejisti Floridy zvíťazili nad Edmontonom vysoko 6:1 v treťom finálovom zápase play off NHL. V sérii hranej na štyri víťazné zápasy sa ujali vedenia 2:1. Štvrtý zápas je na programe v piatok od 2.00 SELČ opäť na ľade „panterov.“





Prvé dva finálové zápasy priniesli vyrovnané súboje a ich víťazoch rozhodli až predĺženia. Tretí duel bol jednoznačná záležitosť domácich, ktorí síce nemali viac striel než Oilers (31:33), no boli dostatočne efektívni, pričom im pomohla aj nedisciplinovanosť súpera i rýchly gól v úvodnej minúte. „V druhej tretine sme strelili gól v presilovke a znížili sme na 1:2. To však bolo všetko. Po treťom inkasovanom góle sme už nemali pevnú pôdu pod nohami,“ konštatoval tréner Edmontonu Kris Knoblauch podľa nhl.com.Takmer vyrovnaný počet striel a výrazný gólový rozdiel sa podpísali pod úspešnosť brankárov. Veľkou oporou domácich bol Sergej Bobrovskij, ktorý mal 97-percentnú úspešnosť zákrokov. „V tejto časti sezóny potrebujete svetovú brankársku extratriedu. To je presne to, čo máme každý večer. Naša hra nie je vždy dokonalá, no vďaka nemu máme v každom zápase šancu zvíťaziť,“ konštatoval útočník Floridy Sam Reinhart.Rovnako ako v úvodných dvoch zápasoch, ani v treťom diváci dlho nečakali na prvý gól. Už v 56. sekunde otvoril skóre dvojgólový hrdina predošlého duelu Brad Marchand, ktorý skóroval vo všetkých troch finálových zápasoch. Oba tímy mali v prvej tretine viacero presiloviek a spokojnejší boli po nej domáci, ktorí viedli od 18. minúty už 2:0 po góle Cartera Verhaegheho v početnej výhode. Hostia si do druhej časti preniesli presilovku, ktorú Corey Perry využil na gól na 2:1. Domáci brankár Sergej Bobrovskij však už viac gólov hosťom nedovolil. Útočníci Floridy Sam Reinhart a Sam Bennet sa postarali o trojgólový náskok Panthers, ktorý platil od 28. minúty. „Gól Sama Reinharta bol kľúčový. Pred ním to bolo 2:1 a vieme, ako to vyzeralo v prvých dvoch zápasoch,“ konštatoval tréner Floridy Paul Maurice. Edmonton ani v druhej tretine herne nezaostával, naopak, snažil sa o ofenzívu, ale obrana Floridy pracovala dôsledne.Keď brankár Edmontonu Stuart Skinner dostal 43. minúte menší trest za zdržovanie hry a obranca Aaron Ekblad následne zvýšil na 5:1, nastalo v tíme hostí striedanie na kľúčovom poste. Ani príchod brankárskej dvojky Calvina Pickarda však už nič nezmenil na smerovaní zápasu. „Dnes sme do toho dali trochu disciplíny, trochu driny, no veľa vylúčení. Jednoducho, hrali sme to, čo chcela Florida,“ konštatoval Skinner.Diváci sledovali v 51. minúte viacero potýčok, ktorých výsledkom bolo niekoľko vyšších trestov. Predchádzal im zákrok útočníka hostí Trenta Frederica na Bennetta. Rozhodcovia v zápase udelili celkovo 140 trestných minút. Konečnú podobu výsledku dal v 57. minúte domáci Evan Rodrigues.Útočník Brad Marchand sa opäť zaradil ku kľúčovým postavám Floridy a gólom v 1. minúte naštartoval tím k presvedčivému víťazstvu. „Sme tím s veľkou hĺbkou, ktorá je jedna z našich silných stránok. V takýchto zápasoch sú emócie vždy na vysokej úrovni. Je to ten čas, keď si užívate každú minútu," konštatoval Marchand.

NHL - finále, tretí zápas:



Florida Panthers - Edmonton Oilers 6:1 (2:0, 2:1, 2:0)



Góly: 1. Marchand (Lundell, Luostarinen), 18. Verhaeghe (Rodrigues, Schmidt), 23. Reinhart (Verhaeghe), 28. Bennett (Luostarinen), 44. Ekblad (Reinhart, Tkachuk), 57. Rodrigues (Mikkola, Forsling) - 22. Perry (Bouchard, Ekholm). Brankári: Bobrovskij - Skinner (44. Pickard), strely na bránku: 31:33.



/stav série: 2:1/



Florida: Bobrovskij - Ekblad, Forsling, Jones, Mikkola, Kulikov, Schmidt - Reinhart, Barkov, Verhaeghe - Tkachuk, Bennett, Rodriques - Marchand, Lundell, Luostarinen - Gajdovich, Nosek, Greer



Edmonton: Skinner - Bouchard, Ekholm, Klingberg, Nurse, Kulak, Walman - Perry, McDavid, Nugent-Hopkins - Kapanen, Draisaitl, Kane - Brown, Henrique, Frederic - Arvidsson, Janmark, Podkolzin