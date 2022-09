Calzona má za sebou neúspešnú premiéru na lavičke Slovenska. Zbytočné chyby, ale naša prehra nie je zaslúžená, tvrdí (foto)

Prehra nie je zaslúžená

Tréner Azerbajdžanu povzbudil Calzonu

S B-divíziou sa môžu rozlúčiť

23.9.2022 (Webnoviny.sk) - Taliansky tréner Francesco Calzona nezažil vydarenú premiéru na lavičke slovenskej futbalovej reprezentácie, jeho zverenci vo štvrtkovom predposlednom zápase 3. skupiny C-divízie Ligy národov 2022/2023 podľahli v Trnave výberu Azerbajdžanu 1:2.Po stretnutí vyjadril spokojnosť s výkonom Slovákov v druhom polčase, v ktorom herne dominovali, no v závere doplatili na zbytočnú chybu v obrane. Azerbajdžanci im vrátili prehru 0:1 z júnového duelu v Baku."V prvom polčase sme nehrali dobre, pretože hráči dávali väčší pozor na to, aby plnili moje pokyny, azda až príliš. Po prestávke to bolo z našej strany solídne, mali sme aj šance, naša prehra nie je zaslúžená. Musíme vychádzať z výkonu v druhom polčase, v ňom bola kvalita a v tom je naša budúcnosť. Druhý inkasovaný gól bola naivná reakcia z našej strany, hráči sa sústredili na pozície, nevideli však loptu. Detská chyba nás stála remízu. Toto sú veci, ktoré by sa tímu, akým je Slovensko, nemali stávať a nebudú stávať," zhodnotil Calzona svoj prvý duel na lavičke Slovenska na pozápasovej tlačovej konferencii.Azerbajdžan išiel do vedenia 1:0 tesne pred prestávkou, po centri Ozana Kökcüho presne zakončil Renat Dadašov. Po zmene strán sa výber Azerbajdžanu sústredil na bránenie, Slováci dlho bez efektu dobýjali hosťujúcu defenzívu.V nadstavenom čase mali Slováci výhodu pokutového kopu, po faule na Dávida Hancka vyrovnal na 1:1 Erik Jirka . Keď sa už zdalo, že duel sa skončí remízou, Hojjat Haghverdi po rohovom kope využil nedorozumenie v domácej obrane a zaistil pre hostí cenný triumf."Sme naozaj radi, že sme v Trnave vyhrali. Prvý polčas bol pre nás jednoduchší aj vďaka strelenému gólu v závere. Po prestávke to bolo zložitejšie, ale moji hráči robili všetko, čo som od nich chcel a splnili fakt všetky úlohy, ktoré dostali. Priemerný vek tohto mužstva je na úrovni 24-26 rokov, takže ďalšia kvalifikácia ME bude našou ostrou skúškou. Kolegovi Calzonovi som povedal, že sa nemá báť chopiť sa príležitosti, hoci je ťažké viesť reprezentáciu. Nemá čarovnú palicu, viedol len štyri tréningy. Chce to čas," povedal po stretnutí novinárom tréner Azerbajdžanu a Calzonov krajan Giovanni De Biasi.Už pred duelom bolo známe, že Slováci nepostúpia späť do B-divízie, keďže výber Kazachstanu v Astane zdolal Bielorusov 2:1 a v predstihu si zaistil prvenstvo v skupine a postup nahor.Účinkovanie v aktuálnej edícii Ligy národov ukončia Slováci v nedeľu v srbskom meste Bačka Topola, v ktorom. Bielorusi doteraz získali iba dva body a už sa nevyhnú zostupu, Slováci doteraz získali šesť bodov.