Česká vláda poslala pre vojnu na Ukrajine NHL list, ruskí hojekisti nie sú v Prahe vítaní

Ruskí hráči bez víz

Žiadna propagácia ruskej agresie

23.9.2022 (Webnoviny.sk) - Vojna na Ukrajine spôsobila niekoľko ďalších vrások plánovanému návratu zámorskej hokejovej NHL do Európy. Česká metropola Praha na budúci mesiac privíta otváracie duely nového ročníka 2022/2023 medzi mužstvami Nashville Predators San Jose Sharks , čo budú prvé stretnutia NHL mimo Severnej Ameriky od začiatku pandémie koronavírusu.České ministerstvo zahraničných vecí však obom spomenutým klubom oznámilo, že z dôvodu ruskej invázie na Ukrajinu nebudú v Prahe vítaní žiadni ruskí hokejisti. Podľa agentúry AP to nemusí znamenať úplný zákaz vstupu ruských hráčov na české územie, no vnieslo to neistotu do projektu zápasov v Európe, na ktorý je zámorská profiliga hrdá.Nashville a San Jose nastúpia v pražskej O2 Aréne v zápasoch základnej časti v dňoch 7. a 8. októbra. Na súpiskách oboch tímov však nefiguruje veľa Rusov. Za Nashville hráva útočník Jakov Trenin a San Jose má Alexandra Barabanova spolu s Jevgenijom Svečnikovom, ktorý je v tréningovom kempe na základe dohody o skúške.„Môžeme potvrdiť, že české ministerstvo zahraničných vecí poslalo list NHL, aby upozornilo, že v tejto chvíli by Česká republika ani iný štát v schengenskej zóne nemal udeľovať víza ruským hráčom pre vstup na naše územie,“ uviedol vo vyhlásení námestník ministra zahraničných vecí Martin Smolek Zástupca komisára NHL Bill Daly vo štvrtok pre agentúru AP povedal, že nemá „žiadne starosti“ o hráčov, ktorí majú cestovať do Prahy. Dodal, že hráči majú príslušné víza. Daly ani ministerstvo nepovedali, či profiliga na list odpovedala. České ministerstvo uviedlo, že zákaz ruských športovcov na športových podujatiach v krajinách Európskej únie odporučili aj ministri športu EÚ.„Je to veľmi dôležité pre podporu nášho ukrajinského spojenca a bezpečnosť našich občanov. Áno, nechceme tu žiadnu propagáciu ruskej agresie. V prvom rade chránime svoje životy a životy našich spojencov,“ uvítal krok ministerstva legendárny český hokejový brankár Dominik Hašek , ktorý od začiatku ostro vystupuje proti ruskej vojenskej agresii.