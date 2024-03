Calzona nominoval na marcové prípravné stretnutia aj troch nováčikov, jedným z nich je Čavrič

Pozvánku dostali traja futbalisti

Dáva príležitosť novým menám



Nominácia slovenskej futbalovej reprezentácie na marcové prípravné zápasy proti Rakúšanom a Nórom:

Brankári: Martin Dúbravka, Marek Rodák, Henrich Ravas

Obrancovia: Norbert Gyömbér, Dávid Hancko, Matúš Kmeť, Peter Pekarík, Michal Tomič, Vernon De Marco, Denis Vavro, Ľubomír Šatka, Tomáš Nemčík, Adam Obert

Stredopoliari: Dominik Hollý, Juraj Kucka, Patrik Hrošovský, Stanislav Lobotka, Ondrej Duda, Laszló Bénes, Tomáš Rigo

Útočníci: Leo Sauer, Róbert Polievka, Tomáš Suslov, Ľubomír Tupta, Róbert Mak, Lukáš Haraslín, Dávid Ďuriš, Ivan Schranz, Róbert Boženík, Aleksandar Čavrič





13.3.2024 (SITA.sk) - Tréner slovenskej futbalovej reprezentácie Francesco Calzona nominoval na marcové prípravné súboje proti výberom Rakúska a Nórska dovedna 30 hráčov - troch brankárov, desiatich obrancov, siedmich stredopoliarov a desiatich útočníkov.Stretnutie proti Rakúšanom sa uskutoční vv Bratislave, duel proti Nórom sa uskutoční o tri dni neskôr v Osle.Premiérovú pozvánku do národného tímu dostali traja futbalisti. Po zisku slovenského občianstva už je k dispozícii srbský rodák Aleksandar Čavrič , ktorý na klubovej úrovni pôsobí už v Japonsku. Okrem neho majú šancu na reprezentačný debut aj Tomáš Rigo a Tomáš Nemčík „Riga sme sledovali dlhšie a je to mladý chalan, ktorý hráva pravidelne v českej lige. Musíme sa zameriavať na mladíkov, keďže našou účasťou na ME sa to nekončí," uviedol pri zverejnení nominácie kouč Calzona. Rigo pôsobí v Baníku Ostrava a Nemčík v nórskom Rosenborgu Trondheim.„Nemčík začína pravidelne hrávať a sledujeme ho, preto je nominovaný. Čavriča sme sledovali od nášho príchodu na Slovensko, pretože sme vedeli o možnosti, že bude reprezentovať krajinu. Celý zväz tomu venoval dosť energie, aby sa dali potrebné dokumenty dokopy. Sám hráč ukázal chuť reprezentovať Slovensko. V najbližších dňoch by mal pricestovať a prebrať si všetky dokumenty. Myslím si, že nám môže pomôcť," pokračoval Calzona.Širokú nomináciu taliansky tréner, ktorá aktuálne vedie aj klub SSC Neapol, považuje za veľmi dôležitú, aby si udržiaval prehľad o výkonnosti hráčov a dával príležitosť novým menám. Spomenuté dve stretnutia sú pre Slovákov prípravou na majstrovstvách Európy, ktoré sa od polovice júna do polovice júla uskutočnia v Nemecku.Slovenskí futbalisti sa na Eure predstavia v základnej E-skupine a ich súpermi budú Belgičania, Rumuni a víťaz play-off (Ukrajina, Izrael, Island, Bosna a Hercegovina). Pred ME 2024 odohrajú v júni ešte súboje proti výberom San Marína a Walesu.