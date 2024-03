Peter Hámor plánuje ďalší prvovýstup do Himalájí, pokúsi sa vyjsť na horu Kangbačen

Odlieta už 15. marca

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

Lavínové nebezpečenstvo

„





Peter Hámor (1964) počas svojej viac ako štyridsaťročnej horolezeckej kariéry absolvoval množstvo náročných expedícií a horolezeckých výstupov v najvyšších pohoriach sveta.



Svoju prvú osemtisícovku zdolal Popradčan v roku 1998, keď vystúpil na vrchol Mount Everest (8 848 m). Pätnásťkrát stál na vrcholoch štrnástich osemtisícoviek, keď ako prvý človek v histórii dvakrát vystúpil na najnebezpečnejšiu z nich - Annapurnu.



Ako prvému a zatiaľ jedinému slovenskému horolezcovi sa mu podarilo zdolať najvyššie vrcholy všetkých kontinentov.



Je zatiaľ jediným Slovákom, ktorý má na svojom konte okrem Koruny Himalájí aj Korunu Zeme. Jeho vlaňajší prvovýstup na Kabru South na hraniciach Nepálu a indického Sikkimu zaradil svetový horolezecký portál ExplorersWeb medzi top desať najlepších expedícií za rok 2023.





13.3.2024 (SITA.sk) - Slovenský horolezec Peter Hámor chce aj v tomto roku uskutočniť prvovýstup v Himalájach . A to doposiaľ neprelezenou južnou stenou najzápadnejšieho z piatich vrcholov tretej najvyššej hory sveta Kančendžongy, 7 902 metrov vysoký Kangbačen.Informoval o tom v stredu počas tlačovej konferencie v Poprade. Plánuje tak urobiť po minuloročnom úspešnom prvovýstupe západnou stenou najjužnejšej sedemtisícovky Himalájí Kabru South.Na ďalšiu expedíciu Himalayadventure MMXXIV sa vydá, rovnako ako vlani, s taliansko-slovinským manželským párom. Jeho spolulezcami budú Nives Meroiová a Romano Benet.Do ohromnej skalno-ľadovej bariéry sa doposiaľ odvážili vstúpiť iba Hámorovi spomenutí spolulezci, ktorí sa v roku 2019 dostali v stene do výšky 6 300 metrov.Odlet do Káthmandú v Nepále má Hámor na pláne v piatok 15. marca. Výstupu na Kangbačen budú predchádzať aklimatizačné výstupy na viacero päť a šesťtisícových vrcholov v regióne tretej najvyššej hory sveta, Kančendžongy a v oblasti Lhumba Shumba Himal.Na margo prvovýstupu slovenský horolezec poznamenal, že stena je plná visutých ľadovcov, na ktorých je mnoho ľadovcových veží.Tým pádom je to veľmi nebezpečné, čo sa týka lavín," vysvetlil.Aj tentokrát budú podľa jeho slov všetky výstupy vedené ľahkým štýlom, bez pomoci výškových nosičov a bez použitia umelého kyslíka. Pokus o prelezenie južnej steny plánuje v období od 1. do 23. mája. Na Slovensko by sa mal Popradčan vrátiť koncom mája.