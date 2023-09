Calzona pochválil Slovákov za výborný úvod, tréner Lichtenštajnska niečo také za 20 rokov nezažil

S výkonmi hráčov bol spokojný

Taký štart do zápasu ešte nezažil





Slovákov v októbri čakajú súboje v Portugalsku (Porto, 13.10.) a v Luxembursku (Luxemburg, 16.10.). V novembri ukončia kvalifikáciu duelmi doma proti Islanďanom (Bratislava, 16.11.) a na pôde Bosny a Hercegoviny (Zenica, 19.11.).





12.9.2023 (SITA.sk) - Slovenskí futbaloví reprezentanti splnili svoj cieľ a v pondelkovom šiestom zápase kvalifikácie o postup na budúcoročné majstrovstvá Európy do Nemecka zdolali výber Lichtenštajnska na bratislavskom Národnom futbalovom štadióne 3:0.Tréner Francesco Calzona vyjadril spokojnosť s výkonmi svojich zverencov, ktorí strelili všetky góly v úvodnej šesťminútovke."Som veľmi spokojný so vstupom do zápasu. Po desiatich minútach a náskoku 3:0 mnohým našim akciám chýbala finalizácia a správne zakončenie. Samozrejme, že aj za stavu 3:0 som chcel, aby sme robili veci tak, ako ich nacvičujeme na tréningoch a aby sme v tom pokračovali. Piatkový súboj s Portugalskom nás stál veľa fyzických aj psychických síl, a preto bolo dôležité, aby hrali hráči s čistou hlavou a dostatočnou fyzickou kondíciou," uviedol taliansky kouč podľa oficiálneho webu Slovenského futbalového zväzu (SFZ). Kormidelníka teší, že slovenský tím uspel aj v obmenenej zostave. Kvalifikáciu však nepovažuje za uzavretú."Máme tri body, ale pred nami sú ešte štyri ťažké zápasy, takže už od zajtra začínam myslieť na najbližšie dva v októbri. Za rok sme urobili pokrok, ale stále robíme dosť chýb. Blížime sa však k bodu, keď budeme vedieť, že môžeme hrať s každým a uhrať s ním dobrý výsledok," dodal Calzona.Trénera výberu Lichtenštajnska zaskočil katastrofálny úvod jeho hráčov."Dvadsať rokov robím vo futbale, ale takýto štart do zápasu som nezažil. Celý náš herný plán bol po šiestich minútach v háji. Na domácich hráčoch bolo vidieť, že sú čerství. Tréner urobil zmeny v zostave a pustili sa do nás hneď od začiatku. Chceli dať rýchlo góly a dali góly. Pre nás je povzbudivé, že sme druhý polčas neprehrali a máme zbierku štyroch stretnutí, v ktorých sme neprehrali jeden polčas. Sú to pre nás lekcie, z ktorých si berieme veľa dobrého pre budúcnosť," vyhlásil Konrad Fünfstück.Slovenskí futbalisti zatiaľ nazbierali 13 bodov a v tabuľke J-skupiny si upevnili druhú priečku. Bez bodovej straty vedú s osemnástimi bodmi Portugalčania. Výber Luxemburska je tretí a na jeho konte je desať bodov.