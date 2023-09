Slováci po excelentnom úvode túžili streliť Lichtenštajnsku viac gólov, chceli sa tak odvďačiť fanúšikom (video)

Nadviazali na skvelý výkon proti Portugalsku

Cieľom bol nejaký rýchly gól

"Horúca" portugalská pôda

12.9.2023 (SITA.sk) - Slovenskí futbaloví reprezentanti v pondelok podľa očakávania zdolali výber Lichtenštajnska v súboji J-skupiny kvalifikácie o postup na budúcoročné majstrovstvá sveta do Nemecka.Zisk troch bodov ani skóre 3:0 prekvapením nie je, no unikátny je spôsob, akým sa Slováci dopracovali k triumfu nad outsiderom. Všetky tri góly totiž v Bratislave na Národnom futbalovom štadióne padli už v úvodnej šesťminútovke, postarali sa o ne Dávid Hancko, Róbert Mak v 1., 3. resp. 6. minúte."Chceli sme nadviazať na skvelý výkon, ktorý sme predviedli v piatok proti Portugalsku. Nechceli sme nič nechať na náhodu a vedeli sme, že rýchly gól by nám mohol pomôcť. Napokon prišiel ešte skôr ako sme sami čakali. Veľmi nás tešia rýchle góly. Po nich sme síce neustúpili z nášho tempa, no pri náskoku 3:0 sa už robia iné veci. Som rád, že sme k tomu takto pristúpili a zaslúžene sme zvíťazili," komentoval víťazstvo Lukáš Haraslín vo videu na webe Slovenského futbalového zväzu (SFZ). Dvasaťsedemročný hráč českej Sparty Praha v septembri neskóroval napriek tomu, že v dueloch proti výberom Portugalska a Lichtenštajnska mal viacero šancí."Opäť som tam mal nejaké šance a opäť som ich nepremenil. Neviem, či mi chýba pokoj na kopačkách, ale dôležité je, že sa do šancí dostávam. Možno by som ich nabudúce riešil inak. Dôležité je, že sme zvíťazili, nadviazali sme herne na piatok a odskočili sme bodovo Luxembursku," zhodnotil. Na margo septembrových kvalifikačných duelov doplnil: "V oboch zápasoch sme podali super kolektívny výkon, tak ako to od nás tréner čaká."Kapitán Milan Škriniar tiež priznal, že pondelkovým cieľom Slovákov bol nejaký rýchly gól, ktorým by zlomili odpor súpera. "Pred zápasom sme si to povedali v šatni a na to sme sa chystali, že chceme na súpera vyletieť a najlepšie by bolo dať nejaké rýchle góly. To sa nám podarilo, čiže vstup bol výborný. Nechceli sme poľaviť a chceli sme dať viac gólov, aby sme sa nimi poďakovali fanúšikom, ktorí boli opäť skvelí. Súper veľmi nechcel hrať futbal, naťahoval to a kúskoval hru. Čakali na koniec zápasu a to nás trochu vyvádzalo z tempa. Bohužiaľ, už sa nám nepodarilo pridať ďalšie góly, ale výkon a výsledok sú fantastické," povedal stopér francúzskeho tímu Paríž Saint-Germain. Spomenul aj rozdiely v dvoch septembrových stretnutiach proti odlišným súperom. "V piatok sa výber Portugalska snažil hrať futbal a snažil sa napádať. V pondelok Lichtenštajnsko bolo vzadu zavreté a čakalo na našu chybu. Bolo to o koncentrácii, ale zvládli sme to skvele a súpera sme do ničoho nepustili. Výsledok 3:0 je super, nedostali sme žiadny gól," pokračoval Škriniar.V tabuľke J-skupiny nazbierali Slováci zatiaľ 13 bodov a patrí im 2. priečka s päťbodovým mankom na zatiaľ bezchybný portugalský tím. Výber Luxemburska bol pred pondelkom bodovo na úrovni slovenského družstva, no v Portugalsku prehral vysoko 0:9."V pondelok nám Portugalsko pomohlo vysokým triumfom nad Luxemburskom. Stále to máme vo svojich rukách a ideme do ďalších bojov. Výkonom sme sa chceli poďakovať fanúšikom za to, že prišli. Verím, že prídu aj na ďalšie súboje, lebo ich budeme potrebovať," doplnil.Najbližšie v boji o ME 2024 nastúpia slovenskí futbalisti v októbri na "horúcej" portugalskej pôde. "Hráme teraz v Portugalsku, takže súper nás možno bude brať inak. Doma sme s nimi podali výborný výkon, čo možno nečakali. Ukázali sme, že vieme hrať s hocijakým súperom. Ale musíme na doterajšie výkony nadviazať," uzavrel Škriniar.