Calzona pochválil tím: Po takom výkone sme si zaslúžili body

Slovenskí futbalisti síce prehrali v piatkovom zápase kvalifikácie ME 2024 s Portugalskom 0:1, no po záverečnom hvizde im skandovalo vypredané Tehelné pole. Proti favoritovi J-skupiny odohrali zverenci Francesca Calzonu výborný duel a tréner Slovákov po stretnutí povedal, že je na nich hrdý.





Aj trénerovi Slovákov sa fanúšikovia poďakovali potleskom, kormidelník SR výkon hráčov zhodnotil pozitívne: "Som veľmi spokojný s tým, v akom svetle sme sa predviedli. Odohrali sme zápas na vysokej úrovni. Na druhej strane ma to mrzí, po takomto výkone sme si zaslúžili body," uviedol Calzona.Slovenských futbalistov nezlomil gól v závere polčasu, keď sa presadil Bruno Fernandes, po prestávke sa snažili o vyrovnanie aj za cenu rizika. "Chalani robili veľa vecí na ihrisku dobre. Portugalci zmenili systém. Ale boli sme na túto vec pripravení. Potom zmenili systém v 75. minúte, ale aj na to sme pripravení. Robo Polievka hral od začiatku, lebo je viac pokojný. My sme vedeli, že musíme hrať 60-70 minút organizovane. V závere sme potrebovali hráča, ktorý bude robiť problémy obrane súpera, preto nastúpil Boženík. Som s oboma hráčmi spokojný," dodal Calzona.Portugalčania mali prvú šancu v zápase, ale po tom, čo ju Vitinha nepremenil, sa Slováci nadýchli k náporu a mohli ísť do vedenia. "Slováci hrali veľmi dobre, my sme prvých 15 minút začali zle. Súper bol lepší. Ale mali sme víťazný spirit a zvládli sme to. Ale Slovákom chcem zložiť poklonu, potrebujeme takéto ťažké zápasy," uviedol tréner Portugalska Roberto Martinez.Na jeho slová Calzona zareagoval: "Možno nečakali taký dobrý vstup. Tréner Martinez zagratuloval mojim chlapcom za výkon a povedal, že to bol pre neho jeden z najťažších zápasov, ktoré absolvoval na lavičke Portugalska".Výborný výkon predviedol v drese Slovákov stredopoliar Stanislav Lobotka, ktorého štart bol otázny. Pred zápasom mu zomrel otec, no táto smutná udalosť na ňom nezanechala stopy. "Klobúk dolu pred Stanom. Napriek tomu čo sa stalo zostal s nami. Aj mňa to zasiahlo a ja som rád, že môžem trénovať Stana ako hráča, ale aj Stana ako človeka," povedal tréner SR.