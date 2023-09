US Open: Medvedev zdolal Alcaraza, vo finále nastúpi proti Djokovičovi

Vo finále mužskej dvojhry na grandslamovom tenisovom turnaji US Open sa stretnú Srb Novak Djokovič a Rus Daniil Medvedev. Djokovič v pozícii turnajovej dvojky zdolal v semifinále nenasadeného domáceho Američana Bena Sheltona 6:3, 6:2, 7:6 (4). Dvadsaťtrinásobný grandslamový šampión nastúpi v súboji o trofej proti Medvedevovi, ktorý ako nasadená trojka vyradil obhajcu titulu Španiela Carlosa Alcaraza 7:6 (3), 6:1, 3:6 a 6:3. Duel bude reprízou finále z roku 2021.





Medvedev sa prebojoval do finále US Open tretíkrát v kariére, pred dvomi rokmi získal vo Flushing Meadows svoj dosiaľ jediný grandslamový titul. Alcaraza zdolal druhýkrát v kariére, tento rok s ním prehral v Indian Wells i vo Wimbledone. Hoci v semifinále zahral menej víťazných úderov - iba 38 proti 45 Španiela - pomohol si aj deviatimi esami, ktoré si jeho súper za celý zápas nepripísal. Úspešne odvrátil osem z deviatich brejkbalov.Vyrovnaný prvý set zlomil Rus až v tajbrejku, keď vďaka drvivému finišu získal štyri výmeny za sebou a vyhral 7:3. Druhú sadu získal vo svoj prospech až nečakane ľahko, v druhom geme premenil prvý brejkbal v zápase a dostal sa do vedenia 3:0. Líder svetového rebríčka nedokázal zareagovať, ešte raz stratil servis a tak Medvedev získal set v pomere 6:1. Tretí set mal vyrovnanejší priebeh. Alcaraz prvýkrát zlomil súperov servis, no prehra 3:6 Medvedeva nepoložila. Štvrté dejstvo otvoril čistou hrou a keď prelomil štvrtýkrát v zápase podanie Španiela, vykročil za postupom do finále. V deviatom geme sa ešte poriadne nadrel, ale napokon premenil svoj štvrtý mečbal.Djokovič potreboval na postup iba tri sety. Po hladkom triumfe nad Sheltonom sa prebojoval do rekordného 36. singlového finále na turnajoch veľkej štvorky. Má tak šancu zabojovať o 24. grandslamový titul.Dvadsaťročný Shelton nastúpil vo svojom premiérovom grandslamovom semifinále sebavedomo a prvé dva servisy zvládol bez problémov. V šiestom geme sa však Djokovič dostal k prvému brejkbalu a hneď ho využil. Srb ho následne potvrdil a viedol 5:2. V ôsmom geme sa favorit dostal k štyrom možnostiam ukončiť set, no Američan sa nevzdal a znížil na 3:5. Na vlastnom podaní ešte ponúkol Sheltonovi jednu šancu, ale zvyšok hry zvládol vo svoj prospech. Druhý bol v jasnej réžii favorita, ktorý dvakrát Američana brejkol. Tridsaťšesťročný Srb viedol v treťom dejstve 3:1 aj 4:2, ale Shelton zabojoval a vyrovnal na 4:4. Djokovič mohol ukončiť duel na vlastnom podaní za stavu 6:5, no nezvládol to a rozhodol až tajbrejk.

muži - dvojhra - semifinále:



Novak Djokovič (Srb.-2) - Ben Shelton (USA) 6:3, 6:2, 7:6 (4)

Daniil Medvedev (Rus.-3) - Carlos Alcaraz (Šp.-1) 7:6 (3), 6:1, 3:6, 6:3