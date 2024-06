Calzona v Nemecku spieval Nad Tatrou sa blýska. Slovenskú hymnu ešte neovláda celú, ale veľmi sa mu páči (foto)

Hymnu ešte neovláda celú

Prejav veľkého rešpektu

18.6.2024 (SITA.sk) - Taliansky kouč Francesco Calzona je na lavičke slovenskej futbalovej reprezentácie necelé dva roky. Pre Taliana je mimoriadne náročné naučiť sa niečo po slovensky, no 55-ročný tréner si dal pred majstrovstvami Európy v Nemecku tú námahu, že sa naučil slová slovenskej hymny Nad Tatrou sa blýska.A pred pondelkovým stretnutím základnej E-skupine proti Belgičanom, v ktorom jeho zverenci zdolali favorita 1:0, si ju aj zaspieval spolu s hráčmi a fanúšikmi.„Je trochu náročná, ale naučiť sa dá čokoľvek, ak do toho vložíte dostatok úsilia," povedal Calzona po stretnutí vo Frankfurte nad Mohanom. Priznal tiež, že neovláda ešte celú hymnu. „Stále sa ju učím, ale veľmi sa mi páči," poznamenal.Aj jeho náprotivok v pondelkovom zápase Domenico Tedesco je taliansky rodák, no vyrastal v Nemecku a stal sa aj občanom tejto krajiny. A nemčina je jeden z oficiálny jazykov v Belgicku, nemal teda až takú zložitú úlohu ako Calzona. Navyše, na veľkoplošnej obrazovke štadióna sa počas belgickej hymny objavili jej slová v holandčine, francúzštine a nemčine.„Počul som ju už veľakrát, spieval som ju v rôznych jazykoch. Je to prejav veľkého rešpektu ku krajine, ktorá si ma zvolila za reprezentačného trénera," ozrejmil Tedesco.Hymnu svojej domoviny Fratelli d'Italia si na Eure môže spomedzi trénerov zaspievať pred duelmi svojich zverencov iba Luciano Spalletti , ktorý vedie obhajcov trofeje. Okrem uvedeného tria sú na lavičkách ďalší dvaja hlavní tréneri z Talianska - Vincenzo Montella vedie Turkov a Marco Rossi zase Maďarov.