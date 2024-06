ME vo futbale 2024: Výsledky – utorok 18. jún (foto)

ME vo futbale 2024 – výsledky (utorok 18. jún 2024)





F-skupina

DORTMUND

Turecko - Gruzínsko 3:1 (1:1)

Góly: 25. Müldür, 65. Güler, 90.+ Aktürkoglu - 32. Mikautadze



LIPSKO

Portugalsko - Česko 2:1 (0:0)

Góly: 69. Hranáč (vlastný), 90.+ Conceicao - 62. Provod







ME vo futbale 2024 – program (streda 19. jún 2024)

A-skupina

Nemecko - Maďarsko (Stuttgart, 18.00)

Škótsko - Švajčiarsko (Kolín nad Rýnom, 21.00)

B-skupina

Chorvátsko - Albánsko (Hamburg, 15.00)





18.6.2024 (SITA.sk) - Dve utorkové stretnutia uzavreli prvú rotáciu stretnutí v základných skupinách na majstrovstvách Európy v Nemecku. Súboje F-skupiny nepriniesli prekvapenia, po tri body si zapísali výbery Turecka a Portugalska.V Dortmunde v súboji medzi Turkami a Gruzíncami otvoril skóre v 25. minúte Mert Müldür, na opačnej strane však gólovo kontroval Georges Mikautadze, keď predtým systém VAR pripravil turecký tím o druhý presný zásah z kopačky Kenana Yildiza. Rozhodnutie v druhom polčase zariadil mladík Arda Güler a poistku v úplnom závere pridal Kerem Aktürkoglu.Dramatický bol duel v Lipsku medzi Portugalčanmi a Čechmi. V prvom polčase sa český tím statočne aj úspešne bránil aktívnejšiemu súperovi.Po zmene strán dokonca poslal tím ČR do vedenia Lukáš Provod, no o sedem minút neskôr loptu za vlastného brankára usmernil Robin Hranáč. Tesne pred uplynutím deväťdesiatminútovky portugalskému tímu arbitri neuznali gól Dioga Jotu, keďže predtým pálil Cristiano Ronaldo a v okamihu prihrávky bol v postavení mimo hry.Tlak Portugalčanov priniesol ovocie v nadstavenom čase, v ktorom spomenutý Hranáč nešťastne zastavil loptu pred vlastnou bránkou a Francisco Conceicao popod gólmana Jindřicha Staněka rozhodol o troch bodov pre favorizovaný tím z Pyrenejského polostrova.Vo večernom súboji v Lipsku sa do histórie futbalových ME zapísala dvojica hráčov z portugalského tímu. Hviezdny Cristiano Ronaldo tým, že sa stal prvým futbalistom, ktorý nastúpil na šiestich rôznych kontinentálnych šampionátoch. Obranca Pepe sa zase stal najstarším hráčom so štartom na ME vo veku 41 rokov a 113 dní, čím prekonal rekord maďarského brankára Gábora Királyho z ME 2016, ktorý proti Belgičanom pred ôsmimi rokmi chytal vo veku 40 rokov a 86 dní.