Calzona vyzvihol výkon tímu: Súperovi sme dovolili jednu šancu

Tréner slovenskej futbalovej reprezentácie Francesco Calzona bol napriek remíze v prvom zápase play off o postup do B-divízie Ligy národov so Slovinskom spokojný s výkonom tímu. Hrdinom mohol byť aktívny Tomáš Suslov, no v oboch šanciach ho vychytal Jan Oblak a duel skončil 0:0. Taliansky kormidelník verí, že hráči predvedú rovnaký výkon aj v odvete a budú úspešnejší.





Slováci sa mohli presadiť už v prvom polčase, no strelu Ondreja Dudu zablokoval Žan Karničnik a pri Suslovovej hlavičke potvrdil svetovú extratriedu brankár Atletica Madrid. "Myslím, že sme odohrali dobrý zápas proti organizovanému súperovi. Aj na to, ako sa duel vyvíjal, že už prvý polčas sme museli zasiahnuť do mužstva. Som spokojný s tým, ako hráči zareagovali a do posledného momentu sme išli po víťazstve. Podľa mňa nechýbalo nič. Dovolím si tvrdiť, že naše mužstvo dalo maximum, vytvorili sme si tri veľké šance. Vieme dobre, akým štýlom hrá Slovinsko. Súpera nepúšťajú do veľkých šancí. Po tejto stránke si myslím, že sme urobili maximum," uviedol Calzona.Tréner musel už v prvom polčase urobiť vynútené zmeny v zostave. Obrancu Denisa Vavra nahradil v 11. minúte Adam Obert. Stopéra talianskeho Cagliari však zdravotné problémy nepustili do druhej 45-minútovky a premiéru v najcennejšom drese absolvoval Ivan Mesík. "Vavro mal problém so zadným stehenným svalom. Adam nastúpil veľmi dobre do zápasu. Ale znovu sa mu vrátil problém, ktorý ho už sprevádza dlhšiu dobu. Jeho zranenie je citlivé na takéto ihriská, čiže on po polčase povedal, že nemôže ďalej pokračovať, zdôraznil tréner Slovenska a vyjadril sa aj k Mesíkovi: "Na začiatku bol možno opatrnejší, ale každou minútou ten jeho výkon stúpal. Dovolím si tvrdiť, že prakticky druhý polčas sme súpera do ničoho nepustili, takže jeho výkon hodnotím pozitívne." Podľa kormidelníka Vavro a Obert s veľkou pravdepodobnosťou nebudú k dispozícii na odvetu.Slováci mali na Tehelnom poli hernú prevahu, no ani napriek tomu nestrelili gól. Suslov sa pripomenul aj v druhom polčase, ale Oblak udržal čisté konto. "Je v období kariéry, keď je v pohode. Hrá dobre v talianskej lige. Dospel aj ako muž. Teším sa z toho, lebo pre nás je veľmi dôležitý článok mužstva," uviedol kouč a vyjadril sa aj k výkonu súperovho brankára: "Je to šampión. Škoda, ale je to v jeho repertoári, že vyťahuje takéto geniálne zákroky. Bol ten moment, ktorý mohol ten zápas lámať. Na našu škodu vytiahol v tom pravom momente takýto zákrok."Slovinci mali príležitosť v 21. minúte, Petar Stojanovič hlavou sklepol loptu pre Sandiho Lovriča a Martin Dúbravka predviedol kvalitný zákrok. Podľa Calzonu ich však súper neprekvapil: "Je to mužstvo, ktoré má jasnú identitu. Hrajú dlho v tom istom rozostavení alebo v základnom hernom systéme. Potvrdili, že dobre bránia. Je to mužstvo, ktoré nemá nejaké veľké držanie lopty. Nedovolili sme prakticky súperovi nič, takže nemali nás asi ani čím prekvapiť na základe toho, ako sme držali loptu a ako sme pôsobili na ihrisku."V deviatom vzájomnom zápase sa zrodil piaty nerozhodný výsledok. Calzona verí, že mužstvo zvládne nedeľňajšiu odvetu na štadióne Stožice v Ľubľane (18.00 h) a splní cieľ: "Skončil prvý polčas. Pokúsime sa vyhrať duel u nich a veríme, že my budeme tí úspešnejší. Chalani chcú hrať to, čo od nich vyžadujeme. Pokiaľ sa nám to nepodarí, pogratulujeme súperovi. Ale najdôležitejší bude náš výkon. Pokiaľ budeme hrať dobre, odohráme dobré stretnutie, je veľké percento, že ten zápas zvládneme a vyhráme. Dnes sme veľmi silnému súperovi dovolili vytvoriť si jednu šancu, čiže nám chýbalo málo k tomu, aby sme vyhrali po dobrom výkone. Ja nemôžem byť nespokojní. Videl som aj štatistiky z tohto domáceho duelu a vo všetkých sme boli lepší."