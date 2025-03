LIGA NÁRODOV: Lobotka po remíze so Slovinskom: Stále je to 50 na 50

Slovenskí futbalisti si v deviatom vzájomnom zápase proti Slovinsku pripísali vo štvrtok piatu remízu. Od víťazstva v prvom zápase play off o postup do B-divízie Ligy národov ich obral Jan Oblak, slovinský brankár v najväčšej šanci zápasu bravúrne vytlačil hlavičku Tomáša Suslova. Stredopoliar Stanislav Lobotka vyhlásil, že Slováci sa nemajú za čo hanbiť a na ihrisku nechali všetko.





Mužstvo Francesca Calzonu malo na Tehelnom poli prevahu, ale nedokázalo ju pretaviť do gólu. "Hralo sa náročnom teréne, bol to náročný zápas. Vedeli sme, že Slovinci majú kvalitný tím, že výborne bránia v bloku, že nebude jednoduché sa tam dostať na tomto teréne. Ale chceli sme sa kombinačne dostať do šancí, čo nám je vlastné, no bohužiaľ sme ich nezlomili. Takéto zápasy sú o jednom góle, ale nevešiame hlavu. My vieme, že to tam bude ťažké, ale ideme vyhrať. Myslím, že výkon z našej strany bol dobrý, každý išiel na 100 percent, nechali sme tam všetko. Takže sa nemáme za čo hanbiť," povedal Lobotka.Veľa šancí v zápase nebolo, tú najväčšiu mal Suslov. Oblak po jeho zakončení potvrdil svoju extratriedu. "Ja som očakával, že oni budú skôr brániť. Pozerali sme ich videá, vedeli sme, že výborne bránia v bloku a snažia sa ísť do protiútokov. To sa nám vlastne aj potvrdilo. Očakával som, že to bude zápas v strednej zóne a jednej - dvoch šanciach. Pri šanci Suslova som videl, že ide do hlavičky, škoda, že tam nebol lepší hlavičkár. Podľa mňa ani ´Suslík´ neveril, že to Oblak dokáže takto chytiť. Ale ukázal, že patrí medzi najlepších brankárov na svete," dodal Lobotka.Odveta je na programe v nedeľu 23. marca o 18.00 h na štadióne Stožice v Ľubľane. A podľa Lobotku to opäť zrejme bude šachová partia. "Podľa mňa sú šance oboch 50 na 50. V takomto dvojzápase môže to byť výhoda, ale aj nevýhoda, že hráte doma. Nepozerám sa na to tak, že sme remizovali, ale hlavne aký sme podali výkon. Samozrejme, boli tam aj straty, ale to je normálne, keď chcete tvoriť a hrať. Ale dôležité je, že sme tam nechali srdce. Slovinci možno budú hrať doma troška inak, budú hrať odvážnejšie, nebudú až tak brániť. Ale je to futbal. Možno my budeme hrať horšie a možno postúpime, možno budeme hrať dobre a vyhráme, možno oni. Je to ťažké predpovedať. Ja si myslím, že rozhodnú malé detaily."Pred začiatkom duelom si Juraj Kucka prebral z rúk prezidenta Slovenského futbalového zväzu (SFZ) Jána Kováčika sochu a pamätný dres s jeho číslom 19. Tridsaťosemročný stredopoliar začiatkom minulého týždňa oznámil ukončenie reprezentačnej kariéry. "Atmosféra bola dobrá, ale Kuco si za to čo pre nás urobil zaslúžil plný dom. Škoda, tento zápas sme chceli vyhrať aj pre neho, dať mu taký darček a pribaliť mu tie tri body na dôchodok. Škoda, že to nevyšlo," uzavrel Lobotka.