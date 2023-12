Calzonov tím čakajú v marci dva prípravné zápasy, jeden pravdepodobne proti Rakúšanom

18.12.2023 (SITA.sk) - Slovenská futbalová reprezentácia mužov už pozná dvoch z troch súperov na budúcoročných majstrovstvách Európy a realizačný tím už pracuje na tom, aby sa Slováci čo najlepšie pripravili na kontinentálny šampionát.Zverenci talianskeho trénera Francesca Calzonu sa na ME 2024 predstavia v základnej E-skupine a ich súpermi budú Belgičania aj Rumuni, tretím do partie bude jeden z kvarteta Bosna a Hercegoviny, Ukrajina, Izrael a Island.Aktuálne sa v slovenskom výbere pracuje na menách súperov v príprave. "V marci máme naplánované dve prípravné stretnutia. Prvé z nich chceme odohrať doma a s najväčšou pravdepodobnosťou bude naším súperom Rakúsko. Ďalší program prípravy budeme veľmi starostlivo pripravovať s tímom Francesca Calzonu tak, aby jeho výsledkom boli čo najlepšie výkony a taktiež aj výsledky na záverečnom turnaji," prezradil prezident Slovenského futbalového zväzu (SFZ) Ján Kováčik v rozhovore na oficiálnom webe zväzu.Smerom k národnému tímu Kováčika teší, že kouč Calzona po vlne kritiky po jeho príchode a nie príliš vydarenému úvodu postúpil s výberom SR na ME."O to väčšia satisfakcia je to pre neho, ale predovšetkým pre hráčov, ktorých dokázal presvedčiť o svojej predstave, ako môže hrať slovenská reprezentácia. Tí za ním stáli spôsobom, aký som doteraz nezažil a to aj vtedy, keď sa nám výsledkovo a ani herne nedarilo. Nebudem klamať, že je to satisfakcia aj pre mňa, pretože na tému 'iba asistent' alebo 'mačka vo vreci' som si vypočul i prečítal toho dosť. Mrzí ma to predovšetkým kvôli Marekovi Hamšíkovi, ktorý priniesol tip vychádzajúci z jeho jedinečnej vlastnej futbalovej skúsenosti a stal sa sám terčom posmechu i netajenej závisti či nevraživosti. On naopak pomohol reprezentácii troma rôznymi spôsobmi: tipom na trénera, ktorý sa ukázal byť správny a prospešný, na ihrisku v úplnom závere svojej hráčskej kariéry, keď pomohol vybojovať dôležité výhry na Islande a v Lichtenštajnsku a od septembra aj ako veľmi platný člen realizačného tímu, ktorý pozná nielen hráčov, ale aj naše reálie a celý chod reprezentácie tak ako nikto iný. Na žrebe Eura v Hamburgu som mal možnosť na vlastné oči vidieť, akú nehranú úctu mu prejavovali osobnosti európskeho futbalu,“ dodal Kováčik.