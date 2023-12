Tatar premiérovo skóroval v drese nového klubu Seattle Kraken, úspešne sa presadil aj Pospíšil z Calgary Flames

Zmena klubu a premiérové skórovanie

Strelecky sa presadil aj Martin Pospíšil

19.12.2023 (SITA.sk) - Slovenský útočník Tomáš Tatar sa tri dni po výmene z Colorada do Seattlu premiérovo zapísal do streleckej listiny v drese svojho nového klubu v zámorskej NHL Tridsaťtriročný rodák z Ilavy v úvode druhej tretiny stretnutia na ľade Dallasu Stars znížil na priebežných 1:2, v 34. minúte sa zasa presnou prihrávkou podieľal na zásahu hostí na 2:3. Napriek tomu, že tím Seattle Kraken si 22 sekúnd pred koncom tretej tretiny vynútil pokračovanie duelu, napokon prehral v Dallase 3:4 po predĺžení. Hoci si Seattle neodviezol z Dallasu víťazstvo, Tatar považoval získaný bod za cenný. Aj vzhľadom na priebeh zápasu, keďže hostia prehrávali 0:2 i 1:3.„Myslím si, že je to pre nás veľký bod. Mali sme niekoľko výpadkov, po ktorých sme niekoľkokrát inkasovali, ale potom sme zabojovali, vrátili sa do zápasu a myslím si, že sme hrali dobre a bod sme si zaslúžili. V predĺžení sme trafili žŕdku, hranica medzi víťazstvom a prehrou je tenká. Musíme si z tohto duelu vziať to pozitívne a hrať takto aj v ďalšom stretnutí," povedal Tatar podľa oficiálneho webu profiligy Tatar,. Autor 213 gólov v NHL skóroval už vo svojom druhom zápase v drese Seattlu. Predtým v Colorade sa mu to prvýkrát podarilo až v 26. stretnutí.Okrem vicemajstra sveta z roku 2012 sa v pondelok strelecky presadil aj Martin Pospíšil z mužstva Calgary Flames v súboji proti Floride Panthers . Bekhendovou strelou po úniku v 9. minúte duelu otvoril skóre a „plamene" napokon triumfovali 3:1.„Máme viacero hráčov, ktorí vedia dobre korčuľovať. Ak dokážeme nájsť spôsob, ako streliť dôležité góly, pre náš tím je to veľký prínos," povedal švédsky útočník Calgary Mikael Backlund , ktorý v 44. minúte v oslabení strelil víťazný gól.Pospíšilov klubový spoluhráč Adam Ružička v stretnutí proti Floride nebodoval. Rovnako na tom bol aj montrealský útočník Juraj Slafkovský v dueli proti Winnipegu Jets , v ktorom Canadiens zvíťazili 3:2 po predĺžení.