Cambridgeská univerzita prešetrí svoje historické väzby na otrokárstvo

Londýn 30. apríla (TASR) - Jedna z popredných britských univerzít ohlásila v utorok dvojročné vyšetrovanie svojich historických prepojení na trh s africkými otrokmi so zámerom "odhaliť, do akej miery mohla táto inštitúcia profitovať z otroctva a zneužívania pracovnej sily". Informuje o tom tlačová agentúra DPA.Bádatelia z Cambridgeskej univerzity budú skúmať archívy a ďalšie záznamy s cieľom zistiť, či univerzita mala z otroctva prospech "prostredníctvom finančných alebo iných darov pre katedry, knižnice a múzeá".Vedci budú tiež preverovať, ako vedenie univerzity "uplatňovalo rasovú politiku medzi 18. storočím a začiatkom 20. storočia", keď bola Británia koloniálnou mocnosťou zapojenou do obchodovania s otrokmi, ktorí boli odvážaní najmä zo západnej Afriky do karibskej oblasti a na americký kontinent.Poradná skupina odporučí "náležité spôsoby verejného priznania minulých prepojení na otroctvo a vyjadrenia sa k jeho následkom", oznámila univerzita.uviedol zástupca rektora Stephen Toope.Profesor klasickej archeológie Martin Millett, ktorý predsedá poradnej skupine, povedal:Britskí obchodníci boli medzi hlavnými účastníkmi atlantického obchodu s otrokmi, pripomína v tejto súvislosti stanica BBC. Do kolónií v Karibiku, Severnej Amerike, Južnej Amerike a ďalších krajinách vyviezli približne 3,1 milióna Afričanov, z ktorých cestu neprežilo 400.000 ľudí.Tri najvýznamnejšie prístavy britských obchodníkov s otrokmi boli Londýn, Bristol a Liverpool. Ich lode smerovali k brehom západnej Afriky, kde tovar vyprodukovaný manufaktúrami vymieňali za zajatých afrických obyvateľov.Britská vláda v roku 1807 schválila parlamentný zákon, ktorý zakazoval obchod s otrokmi v celom britskom impériu. Samotné otroctvo však v britských kolóniách vytrvalo až do svojho konečného zrušenia v roku 1838.