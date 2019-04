Do Talianska letí 13 lietadiel, budú simulovať osudovú cestu Štefánika

Milan Rastislav Štefánik, archívna snímka. Foto: TASR/reprodukcia Foto: TASR/reprodukcia

Banská Bystrica 30. apríla (TASR) – Posádky 13 lietadiel Slovenskej federácie ultraľahkého lietania (SFUL) v stredu (1. 5.) v skorých ranných hodinách vzlietnu z letiska Boľkovce pri Lučenci a odletia do Talianska. Bude medzi nimi aj prvý slovenský kozmonaut Ivan Bella. Ich cieľom je letisko Campoformido neďaleko Udine, odkiaľ naposledy letel diplomat a politik, generál Milan Rastislav Štefánik. Naspäť na Slovensko sa vrátia rovnakou trasou, akou letel Štefánik 4. mája, presne v deň, kedy sa pred sto rokmi jeho lietadlo náhle zrútilo blízko miesta pristátia, neďaleko Ivanky pri Dunaji. TASR to v utorok potvrdil prezident SFUL Marián Sluk.Ako konštatoval, do Talianska poletí 13 posádok, celkovo 29 ľudí, naspäť pôjde s nimi o jedno lietadlo viac s talianskym generálom na palube. V sobotu (4. 5.) počas oficiálnej celoštátnej spomienky pri príležitosti 100. výročia úmrtia M. R. Štefánika preletia nad Bradlom a pristanú na piešťanskom letisku. Spolu s pozemným zabezpečením sa na tejto akcii SFUL podieľa dokopy 35 ľudí. Z cesty budú natáčať dokument.Do Talianska poletí aj Milan Paprčka z Banskej Bystrice, pilot, spoluautor a vydavateľ prvej aeroturistickej mapy Slovenska nazvanej Štefánik 100. Slávnostne ju pokrstia na Festivale letectva v Piešťanoch, ktorý je súčasťou celoštátnej spomienky na túto slovenskú osobnosť.konštatoval pre TASR Paprčka.Podľa neho v poslednom období sa rozmáha aeroturistika, piloti túžia spoznávať iné krajiny a ich mapa je určená pre všetkých, ktorí chcú spoznávať Slovensko zo vzduchu. V nej je označené všetko, čo sa oplatí "vzdušným" turistom vidieť zo slovenského neba, či už ide o prírodné unikáty, kultúrne, alebo technické pamiatky, vodné nádrže, hrady a pod. Ponúka tiež podrobný zoznam letísk, zaujímavosti o slovenských aerokluboch, ručne kreslené podobizne významných osobností slovenskej leteckej histórie. To v konečnom dôsledku môže napomôcť cestovnému ruchu u nás.Ako Paprčka dodal, asi sto máp poletí s nimi i do Talianska, kde ich rozdajú pilotom na letiskách.