Candy Dulfer – saxofónová ikona v novembri na Slovensku

18.9.2024 (SITA.sk) - Fanúšikovia jazzu a funku majú dôvod na radosť! Candy Dulfer, svetoznáma holandská saxofonistka, zavíta na Slovensko v rámci svojho svetového turné We Funk Harder Tour 2024. Táto fenomenálna hudobníčka bude koncertovať 21. novembra v bratislavskom MMC klube. Vystúpenie, ktoré je súčasťou City Sounds festivalu, sľubuje nezabudnuteľný večer plný funku, jazzu a prvotriednej energie. Bližšie informácie a vstupenky sú k dispozícii na www.citysounds.sk Candy Dulfer – Lili Was Here:"Candy Dulfer je fenoménom hneď v niekoľkých aspektoch! Je Európanka a je z generácie, kedy nebolo na scéne veľa žien hudobníčok - inštrumentalistiek. Ženy v jazze boli v minulosti vnímané hlavne ako speváčky. Samozrejme, že prišla do generácie, kde už boli veľmi silné "jazzwomanky" ako Terri Line Carrington, či Diana Krall," prezradil o Candy Dulfer popredný slovenský hudobník a saxofonista Nikolaj Nikitin. "Jej koncerty sú nadupanou šou, s úžasným vizuálom. Nie náhodou jej muzikalita, temperament a zjav očarili samotného Princa. V prípade Candy je živý zážitok neporovnateľný s nahrávkou. Zdvihne vás zo sedačiek a určite si tento zážitok zapamätáte navždy!"Candy Dulfer je už desaťročia uznávanou postavou na svetovej hudobnej scéne. Jej virtuózne ovládanie saxofónu a osobitý štýl kombinujúci jazz, funk a pop si vyslúžili chválu kritikov a milióny fanúšikov po celom svete. Už jej debutový album, ktorý získal nomináciu na Grammy, ju katapultoval na medzinárodnú scénu. Medzi jej najväčšie hity patria skladby ako, ktoré ju vyniesli na vrchol svetovej hudobnej scény. Candy je nielen virtuózka na saxofón, ale aj charizmatická performerka, ktorá každé svoje vystúpenie mení na výnimočný hudobný zážitok. Počas svojej kariéry spolupracovala s takými menami, ako súči, pričom každý z týchto projektov len potvrdil jej neohrozenú pozíciu medzi najlepšími inštrumentalistami súčasnosti. Jej najnovší album, ktorý oslavuje hudobnú vytrvalosť a tvorivosť, si získal skvelé recenzie od kritikov aj fanúšikov. Z albumu pochádza aj hit, ktorý sa dostal na prvé miesto v rebríčku Billboard, a v ktorom spolupracovala s legendárnym Nileom Rodgersom zSlovenské publikum Candy Dulfer veľmi dobré pozná a dá sa povedať, že ju zbožňuje. Na Slovensku koncertovala už niekoľkokrát a vždy s obrovským úspechom a standing ovations. Jej vystúpenia plné energie, skvelej atmosféry, kvalitnej hudby a v neposlednom rade jej saxofónovú šou sprevádzal neutíchajúci aplauz. Hudobní nadšenci si ju cenia nielen pre jej technickú brilantnosť, ale aj pre vášeň a energiu, ktorú prináša na pódium.Koncert je súčasťou popredného slovenského City Sounds festivalu, na ktorom tento rok vystúpia aj austrálsky spevák a hudobník(15. november 2024) či(16. november 2024). City Sounds festival z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia, Nadácia Bratislava a SOZA.Informačný servis