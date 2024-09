Povinnosť vyvesovať slovenské vlajky na všetkých štátnych budovách ide do druhého čítania, novela upravuje aj výšku pokút

Reprezentácia štátu

18.9.2024 (SITA.sk) - Poslanci Národnej rady SR v stredu posunuli do druhého čítania novelu zákona o štátnych symboloch Slovenskej republiky a ich používaní.Ako uviedli predkladatelia za Slovenskú národnú stranu (SNS) Dagmar Kramplová , cieľom tejto novely je zavedenie povinnosti označiť všetky budovy vo vlastníctve štátu štátnou vlajkou Slovenskej republiky.Navrhované opatrenia majú taktiež za cieľ nielen zjednotiť a posilniť identifikáciu štátnych inštitúcií, ale aj upevniť vnímanie štátnych symbolov ako neoddeliteľného prvku reprezentácie štátu."Štátna vlajka, ako základný symbol suverenity a nezávislosti Slovenskej republiky musí byť viditeľne prezentovaná na všetkých relevantných štátnych budovách," konštatovali poslanci v dôvodovej správe k návrhu. Návrh zákona tiež obsahuje ustanovenia o neutralite verejných priestorov štátnych orgánov a verejných inštitúcií."V ostatnom období sa čoraz frekventovanejšie objavujú situácie, kedy dochádza k vyvesovaniu a umiestňovaniu rôznych symbolov a vizuálnych prvkov, ktoré nemajú status štátnych symbolov a ktoré potenciálne ohrozujú názorovú neutralitu týchto inštitúcií," uviedli navrhovatelia.Podľa novely bude na budovách a v budovách štátnych orgánov a verejných inštitúcií zakázané vyvesovať symboly, ktoré nie sú štátnymi symbolmi Slovenskej republiky, vlajkami členských štátov Európskej únie alebo zástavami miest a obcí.Zákon zavádza aj mechanizmus výnimiek, ktoré bude možné udeliť prostredníctvom formálneho správneho aktu Ministerstva vnútra SR alebo príslušného okresného úradu. Podľa predkladateľov, sa má takto zabezpečiť, že výnimky budú udelené len na základe písomného rozhodnutia.Novela zároveň prináša aj úpravy v oblasti sankcionovania porušení ustanovení týkajúcich sa používania štátnych symbolov. Navrhuje zvýšenie maximálnej výšky pokút až do 30-tisíc eur, aby sa zabezpečilo správne používanie štátnych symbolov."Tento návrh zákona reflektuje potrebu zvýšenej ochrany štátnych symbolov a hodnoty, ktoré reprezentujú," uzavreli predkladatelia. Po schválení by mal tento zákon nadobudnúť účinnosť 1. marca 2025.