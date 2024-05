Čaputová a Pellegini spoločne odsúdili útok na premiéra Fica. Vyzvali národ k zmiereniu, upokojeniu vášní a nenávisti v spoločnosti (video)

Ako myslíme, tým sa stávame

Vyústila nenávisť k inému politickému názoru

Prerušenie kampaní do EP

Pellegrini vyzýva k civilizovaným spôsobom diskusie

16.5.2024 (SITA.sk) - Prezidentka Zuzana Čaputová a zvolený prezident Peter Pellegrini vo štvrtok spoločne vyzvali národ na zmierenie, upokojenie vášní a nenávisti v spoločnosti. Spoločne pozvú do Prezidentského paláca všetkých lídrov parlamentných strán s cieľom upokojiť situáciu a odmietnuť násilie.„Stojíme tu spolu, lebo chceme vyslať signál porozumenia v tejto napätej situácii. Rôznosť názorov je prirodzená, aj my dvaja ich na niektoré veci máme rôzne, ale sme obaja ľudia, politici, ktorí majú zhodu v tom, čo je pre spoločnosť teraz najdôležitejšie. A to je potreba upokojenia situácie," povedala Čaputová. Zdôraznila, že s Pellegrinim sa úplne zhodujú v odsúdení akéhokoľvek násilia.Atentát na premiéra Roberta Fica je podľa jej slov predovšetkým veľká ľudská tragédia, ale zároveň je to aj útok na demokratické zriadenie. Myslia spolu teraz najmä na jeho skoré zotavenie.„Vykročme z bludného kruhu nenávisti a vzájomných obviňovaní," uviedla prezidentka. Streľba na premiéra bol podľa nej individuálny čin, ale napätá situácia vedúca k nenávisti bola naším kolektívnym dielom. Čaputová podotkla, že aj myšlienky treba mať pod kontrolou, pretože ako myslíme, tým sa stávame.„My, politici, musíme mať moc nad svojimi emóciami, keď chceme vykonávať verejnú funkciu v štátu," prízvukovala.Peter Pellegrini uviedol, že po včerajšej tragickej udalosti v Handlovej zostal ako budúci prezident zhrozený z toho, kam až môže vyústiť nenávisť k inému politickému názoru. Ako človek je zhrozený z toho, že na konci tejto nenávisti je predseda demokraticky zvolenej vlády.„Súhlasím so slovami pani prezidentky, že atentát na predsedu vlády je atentátom na demokraciu. Slovenskú republiku až do včera zdobila schopnosť vyriešiť všetky politické krízy ústavnou a demokratickou cestou. O osude našej vlasti rozhodovali vždy občania vo volebných miestnostiach, a nie ozbrojení násilníci na našich uliciach," povedal.Ako ďalej dodal, ak sa máme ako národ zmieriť a ak sa takéto atentáty na demokraciu nemajú nikdy viac zopakovať, musia všetci prejaviť obrovskú zodpovednosť - politici, mienkotvorné osobnosti, spoločenské skupiny i médiá.Zdôraznil, že atentát si zaslúži spoločné a jednoznačné odsúdenie. Na takýto krok potom môže nadviazať zmierovanie národa a upokojenie vášní. Slovensko sa podľa neho musí vybrať cestou pokoja a utlmenia vášní a nesmieme na nenávisť odpovedať ďalšou nenávisťou, inak sa zlo nezastaví.„Vyzývam preto všetky politické strany na Slovensku, aby prerušili svoju predvolebnú kampaň do Európskeho parlamentu . Kampaň úplne prirodzene so sebou prináša konfrontáciu, vyhraňovanie a vzájomné obviňovanie sa politikov. Ale ďalšia konfrontácia je to posledné, čo dnes Slovensko potrebuje," vyhlásil Pellegrini.Pellegrini verí, že nikto z politikov nebude zneužívať túto tragickú situáciu na vytĺkanie politických bodov. Ak dnes ľudia na Slovensku niečo urgentne potrebujú, je to podľa neho aspoň základná zhoda a jednota slovenskej politickej reprezentácie.„A keď už nie zhoda, tak aspoň civilizované spôsoby diskusie. Nech sa opýta každý sám seba, čím môže on osobne vo svojom živote, vo svojej rodine, na svojom pracovisku, medzi priateľmi či na sociálnych sieťach prispieť k tomu, aby sa niečo podobné nikdy viac nezopakovalo," uzavrel zvolený prezident.