Čaputová a Pellegrini sa stretli so zástupcami cirkví, diskutovali o zmiernení napätia po atentáte na Fica (video)

22.5.2024 (SITA.sk) - Prezidentka Zuzana Čaputová a zvolený prezident Peter Pellegrini sa v stredu stretli v Prezidentskom paláci so zástupcami cirkví a náboženských spoločností s cieľom prispieť k upokojeniu spoločenskej atmosféry po útoku na premiéra Prezidentka po stretnutí zdôraznila, že cirkvi a náboženské komunity zohrávajú kľúčovú úlohu vo formovaní hodnôt a určovaní spoločenského diskurzu a v neposlednom rade aj k zmierňovaniu napätia v spoločnosti.Stredajšia diskusia bola podľa nej o nádeji, pokoji, vzájomnom rešpekte a ďalších veľmi dôležitých hodnotách.„Všetky ľudské bytosti túžia po pokoji a bezpečí. Jediné miesto, kde sa pokoj a bezpečie začína, je naša myseľ a naše miesta. Nie niekto druhý, ale čo pre to môžem urobiť ja a každý z nás,“ povedala Čaputová.Zároveň ocenila, že opäť vystupujú spoločne so zvoleným prezidentom Petrom Pellegrinim a v tejto ťažkej spoločenskej situácii sú schopní povýšiť to, čo ich spája, nad to, čo ich rozdeľuje.„Tak, ako to dlhé roky robia predstavitelia cirkví a náboženských spoločností vo svojej činnosti aj na našich stretnutiach a ukazujú nám tým cestu,“ podotkla.Zvolený prezident Peter Pellegrini uviedol, že je na každom z nás, ako rýchlo sa zahojí rana, ktorá vznikla v spoločnosti po útoku na premiéra.„Pred nami je rad veľkých úloh, ako prispieť k tomu, aby sme sa ako spoločnosť z tohto otrasného činu poučili. Aby sme si pripomenuli, že sme sa prestali vedieť tolerovať, že sme si prestali ctiť základné hodnoty a tradície, ktoré boli pre nás vždy sväté,“ zdôraznil.Predstaviteľov cirkví a náboženských spoločenstiev podľa jeho slov spoločne s prezidentkou požiadali, aby v najužšom kontakte s väčšou polovicou slovenského národa hovorili o tom, čo sa stalo, ako aj o hodnotách s cieľom, aby sa slovenská spoločnosť opäť upokojila.Vyzdvihol, že náboženské spoločnosti sa vedia napriek svojej odlišnosti spojiť, sadnúť si za jeden stôl, a verí, že v nasledujúcom období budeme svedkami ďalších zjednocujúcich signáloch v spoločnosti.