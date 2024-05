Poslankyňa Jaurová vyzvala na stiahnutie návrhu zákona o Slovenskej televízii a rozhlase (video)

List od komisára

Poslanci parlamentu aktuálne rokujú o vládnom návrhu zákona o Slovenskej televízii a rozhlase v prvom čítaní. V prípade jeho schválenia ako celku sa zruší verejnoprávne médium Rozhlas a televízia Slovenska a nahradí sa Slovenskou televíziou a rozhlasom.



Materiál deklaruje zámer vytvoriť novú inštitúciu, ktorá bude objektívne napĺňať verejnoprávny charakter vysielania. Zmeny do parlamentu predložilo ministerstvo kultúry. „Navrhované zmeny vyplývajú z negatívnych skúseností vyplývajúcich z aplikácie zákona o Rozhlase a televízii Slovenska a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a komparácie skúseností z fungovania verejnoprávnych inštitúcií v zahraničí, predovšetkým v Európe," píše sa v materiáli.



Rovnako zdôrazňuje, že rozhlas a televízia sa formálne nerozdelia, no vytvoriť by sa mal priestor na samostatný rozvoj oboch.





22.5.2024 (SITA.sk) - Cieľom vládneho návrhu zákona o Slovenskej televízii a rozhlase je úplné ovládnutie fungovania verejnoprávnych médií ministerstvom kultúry cez radu, ktorá bude mať všetky kompetencie, ale prakticky žiadnu zodpovednosť. Uviedla to na stredajšej tlačovej besede poslankyňa Zora Jaurová PS ).„Zákon redukuje generálneho riaditeľa na vykonávateľa príkazov rady a taktiež zavádza orgán pod názvom etická komisia, ktorý bude kontrolovať obsah a program verejnoprávnych médií. Vďaka tomuto zákonu môže Slovenská národná strana získať absolútnu moc nad verejnoprávnymi médiami, ktoré navyše budú predávať ešte viac reklamy, ako je to v súčasnosti, čo ide úplne proti logike zvyšovania verejnoprávnosti," myslí si poslankyňa.Zdôraznila, že návrh je v protiklade s tým, čo považuje Európska únia (EÚ) za štandardné rámce fungovania verejnoprávnych médií v demokratickej Európe. Zároveň informovala, že predstavitelia európskeho spoločenstva na navrhované zmeny začali reagovať.„Určite ste počuli o liste od komisára Rady Európy pre ľudské práva, v ktorom vyjadruje veľmi podobné výhrady ako tie, ktoré vyjadrujeme my. Zákon vo viacerých bodoch porušuje nariadenie EÚ o slobode médií, jednak celou svojou filozofiou, ale aj jednotlivými usmerneniami," tvrdí Jaurová.Ďalej dodala, že Slovensko potrebuje novú spoločenskú zmluvu, ktorá bude hovoriť o tom, čo je vo verejnom priestore možné a čo je už za čiarou.Jaurová vyzvala vládnu koalíciu, aby aj s prihliadnutím na snahy o novú politickú kultúru stiahla predložený zákon a vytvorila priestor pre celospoločenskú diskusiu o kvalite verejnej debaty a o reforme verejnoprávnych médií, ktorá by prispela k zmierneniu polarizácie, spoločenskej súdržnosti a lepšiemu Slovensku.Poslankyňa dodala, že na takúto diskusiu sú v Progresívnom Slovensku kedykoľvek pripravení a budú v nej maximálne súčinní. „Vytvorme spolu nový rámec pre verejnoprávne médiá, na ktorom sa vieme dohodnúť všetci naprieč celým politickým spektrom, lebo iba vtedy verejnoprávne médiá budú plniť účel, na ktorý si ich zriaďujeme," povedala.Súčasne informovala, že hnutie aktuálne neplánuje realizovať žiadne protesty v uliciach slovenských miest, napríklad aj z bezpečnostných dôvodov.