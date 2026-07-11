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11. júla 2026
Čaputová a Petr Pavel spoločne diskutovali na Pohode. Rozhovor sa týkal politiky, demokracie aj útokov na kultúru – VIDEO
Tagy: bývalá prezidentka SR bývalý český prezident Česky prezident Diskusia Festival Pohoda Kultúra Násilie na ženách Rozhovor Rusko-ukrajinský konflikt
Diskusiu moderoval šéfredaktor českého periodika Respekt Erik Tabery, ktorý je i autorom knihy rozhovorov s Čaputovou, ktorá nesie názov Nestratiť sa sama sebe.
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11.7.2026 (SITA.sk) - Diskusiu moderoval šéfredaktor českého periodika Respekt Erik Tabery, ktorý je i autorom knihy rozhovorov s Čaputovou, ktorá nesie názov Nestratiť sa sama sebe.
Bývala slovenská prezidentka Zuzana Čaputová a úradujúci český prezident Petr Pavel spoločne diskutovali na festivale Pohoda v Trenčíne. Diskusiu moderoval šéfredaktor českého periodika Respekt Erik Tabery, ktorý je i autorom knihy rozhovorov s Čaputovou, ktorá nesie názov Nestratiť sa sama sebe. Pavel v úvode diskusie skonštatoval, že je na tomto festivale prvýkrát, no nie naposledy.
Atmosféru zhodnotil ako úžasnú. Na otázku, čo ho presvedčilo prísť tam, stručne skonštatoval „Zuzana”. Festivaly, ako je Pohoda, považuje za miesto, kde by sa ľudia mali stretávať a užiť si to, čo ponúkajú a politické nezhody nechať doma. Diskusia sa dotkla medzinárodnej politiky, demokracie a hodnôt, ale aj útokov na oblasť kultúry.
„Predpokladom umeleckej tvorby a kultúry všeobecne je sloboda. Umenie nevzniká z poslušnosti, ale práve na slobode vyjadrenia a tvorby. Pre určitých politikov, ktorí sa snažia rozšíriť svoj vplyv a moc nad spoločnosťou, je kultúra a sloboda s ňou spojená vyrušujúca,” konštatovala exprezidentka na margo útokov, ktorým čelí kultúra. Dodala, že kultúra nie je osamoteným terčom politických tendencií.
Poukázala na preskúmaný vzorec úsilia expandovať moc nad ústavný rámec, ktorý sa začína polarizáciou spoločnosti, pokračuje pasovaním sa politického lídra do role skutočného zástupcu ľudu, a následne útokom na inštitúcie, ktoré majú vyvažovať moc, ako sú média, občianska spoločnosť či súdy, ale i kultúra. Napokon prichádza úprava noriem a potom to, čo sa podľa Čaputovej dá pozorovať vo svete.
„Demokracie teraz neodchádzajú prevratmi, tankmi v uliciach či rušením inštitúcií. Toto všetko ostáva, ale je to postupný proces, keď už zrazu nehráte vo fér pravidlách a demokracia sa mení zo skutočnej len na tú volenú formu. Kultúra je toho súčasťou,” povedala.
Zdôraznila potrebu ochrany kultúry, dodala, že ľuďom kultúra dáva i možnosť vcítiť sa do iných ľudí a byť empatický, čo sú podľa nej kvality potrebné na udržanie demokracie. Pavel súhlasil s témou slobody, dodal, že umenie dokáže ľuďom sprostredkovať hodnoty.
„Z tohto dôvodu je možno kultúra pre mnohých, ktorí chcú hodnoty rôzne prekrúcať, nebezpečná,” dodal český prezident. Na Taberyho poznámku o tom, že obaja, Čaputová i Pavel sú svojím spôsobom polarizujúce osobnosti, Pavel poukázal, že vždy sa usiloval jednoznačne oddeliť nestrannosť od nadstraníckosti.
„Ak niekto vyčíta prezidentovi, že nie je nadstranícky, ale argumentuje stránením určitému názoru, nepochopil rozdiel medzi týmito pojmami,” povedal. Prízvukoval, že sa vždy usiluje držať sa mimo politického zápasu strán, no nemôže byť mimo súperenia medzi hodnotami, lebo v ňom svoju pozíciu má a nechce z nej uhýbať.
„V duchu univerzálnej nadstraníckosti sa nemienim tváriť, akoby som stál aj mimo hodnôt, lebo tak by to rozhodne byť nemalo,” podotkol. Bývala slovenská prezidentka by rozlišovala medzi tým, či je líder polarizujúci, alebo polarizujúco vnímaný.
Na to, aby človek nepôsobil polarizujúco podľa nej patrí to, aby bol pevný vo svojich hodnotách. Polarizujúci líder podľa nej zakladá svoj postoj na využívaní hnevu a nenávisti či dehumanizácie.
„To sú veci, ktoré vo výsledku idú do spoločnosti ako signál polarizácie,” dodal. Človek pevný vo svojich hodnotách podľa nej môže byť vnímaný polarizujúco, no vo svojej podstate polarizujúci nie je. Dodala, že ako prezidentka vždy pri svojich rozhodnutiach a ich vysvetľovaní mala na zreteli aj skupinu ľudí, ktorí jej nedôverovali.
„Oni ma mohli odmietnuť. Ja som bola v službe všetkým. Toto bol môj spôsob, ako som sa s tým snažila vysporiadať,” podotkla.
V súvislosti s tým, čo český prezident a bývalá slovenská prezidentka považujú za veľkú tému, ktorej je potrebné venovať pozornosť, Pavel skonštatoval, že ak naše krajiny nechcú byť súčasťou politického či bezpečnostného vákua medzi východom a západom, je potrebné ujasniť si, kým chceme byť, a čo je potrebné pre to urobiť. Čaputová zas poukázala na bežné témy, ktoré trápia slovenskú spoločnosť, ako sú ceny potravín či bezpečnosť.
„Keď sa zamýšľam nad tým, čo je podmienkou toho, aby tieto oblasti boli dobre riešené, odpoveď je človek v inštitúciách, vo výkone moci, ktorý nemá len odborný rozmer, ale aj širšie kvality ľudskej zrelosti. To je asi najsilnejšie poznanie z môjho politického pôsobenia, ako veľmi výkon moci závisí od kvality človeka. Obrovsky. Vidíme to takmer denne. Je to prehliadaná a podceňovaná oblasť,” myslí si. Rovnako je toho názoru, že pri krízach sa ako občania venujeme skôr vonkajším faktorom, než pohľadu dovnútra.
„Do akej miery sme skutočnými demokratmi my? Do akej miery je hlučný autokrat v našich hlavách, keď počúvame iný názor?” spytovala sa. Dodala, že ak chceme zachrániť demokraciu, jediná záchrana sa môže diať od každého z nás.
Vyzvala na úvahu o tom, ako sme demokratickí vo svojom vnútri. Tabery spomenul i bývalého českého prezidenta Václava Havla, ktorý Pohodu pred rokmi, avšak až po skončení mandátu, navštívil.
„U nás rezonujú názory, že je potrebné konečne opustiť tú naivnú havlovskú hodnotovú politiku a robiť konečne pragmatickú politiku, ktorá bude lepšie reflektovať situáciu v dnešnom svete,” poznamenal Pavel. On sám s týmito názormi nesúznie. Havla považuje za nezastupiteľnú osobnosť v časoch a atmosfére prelomu 80. a 90. rokov.
„Nejde robiť čisto hodnotovú, alebo čisto pragmatickú politiku. Obe tieto krajné polohy nevedú úplne k výsledku. Politika je vždy zmesou hodnôt a pragmatizmu. Ide o to, ako túto zmes správne nastaviť, aby sme neboli nútení ustupovať z princípov, ktoré považujeme za neprekročiteľné, no zároveň si nezatvárali dvere k dohodám tam, kde je potrebný kompromis,” nazdáva sa.
Za potrebnú považuje diskusiu o danej kombinácii, nie o krajných polohách. Čaputová súhlasí s tým, že ide o falošnú dilemu. Dodala, že demokracia musí byť aj praktická a pragmatická, aby dokázala doručiť výsledky, no to sa podľa jej slov nevylučuje s hodnotovosťou.
Podotkla, že keď sa ľudia k sebe správajú ako vlci, je to deštruktívne a sú zraniteľnejší voči kríze. Ak sa ale k sebe správajú s rešpektom a hodnotovo, je to najlepšia stratégia, ako prežiť v nestabilnom svete.
„Havel poukazoval na dôležitosť hodnotového rozmeru, ľudskosti, humanizmu. V tomto je jeho odkaz. Povedala by som, že v pokojných časoch je to dôležité, v ťažkých časoch ešte dôležitejšie,” dodala.
Obaja, i český prezident i slovenská exprezidentka sa kriticky vyjadrili aj na margo politických subjektov, ktoré využívajú prebiehajúci vojenský konflikt na Ukrajine na získavanie politických bodov. Diskusia sa dotkla aj útokov na novinárov.
Čaputová zdôraznila ich neprístojnosť, podľa nej je to útok na ľudskú dôstojnosť, ktorú je potrebné rešpektovať bez ohľadu na to, či novinár alebo novinárka položili politikovi prijateľnú otázku. Čaputová sa tiež verejne postavila za všetky ženy, ktoré verejne vystupujú a čelia za to útokom, počnúc novinárkami, cez aktivistky, ale aj za zosnulú Zuzanu z Gelnice, ktorú nedávno zavraždil jej manžel.
„Myslím na moje dcéry a všetky dcéry Európy a sveta. Nechcem, aby si museli vyberať medzi tým, či budú slúžiť svojej krajine, alebo tým, či nechajú ohrozovať svoju ľudskú dôstojnosť,” uviedla. Podľa jej názoru je čas na to, aby za stolom zasadli aj ženy, poukázala na význam diverzity pri riešení problémov.
„Rovnosť neznamená víťazstvo žien, ale víťazstvo nás všetkých spoločne,” zdôraznila. Pavel je toho názoru, že politika a vôbec akýkoľvek verejný kontakt by mali mať určitú úroveň, aj súboj podľa neho môže byť inteligentný. Útoky na ženy považuje český prezident za zbabelé.
Zdroj: SITA.sk - Čaputová a Petr Pavel spoločne diskutovali na Pohode. Rozhovor sa týkal politiky, demokracie aj útokov na kultúru – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Bývala slovenská prezidentka Zuzana Čaputová a úradujúci český prezident Petr Pavel spoločne diskutovali na festivale Pohoda v Trenčíne. Diskusiu moderoval šéfredaktor českého periodika Respekt Erik Tabery, ktorý je i autorom knihy rozhovorov s Čaputovou, ktorá nesie názov Nestratiť sa sama sebe. Pavel v úvode diskusie skonštatoval, že je na tomto festivale prvýkrát, no nie naposledy.
Medzinárodná politika a útoky na kultúru
Atmosféru zhodnotil ako úžasnú. Na otázku, čo ho presvedčilo prísť tam, stručne skonštatoval „Zuzana”. Festivaly, ako je Pohoda, považuje za miesto, kde by sa ľudia mali stretávať a užiť si to, čo ponúkajú a politické nezhody nechať doma. Diskusia sa dotkla medzinárodnej politiky, demokracie a hodnôt, ale aj útokov na oblasť kultúry.
„Predpokladom umeleckej tvorby a kultúry všeobecne je sloboda. Umenie nevzniká z poslušnosti, ale práve na slobode vyjadrenia a tvorby. Pre určitých politikov, ktorí sa snažia rozšíriť svoj vplyv a moc nad spoločnosťou, je kultúra a sloboda s ňou spojená vyrušujúca,” konštatovala exprezidentka na margo útokov, ktorým čelí kultúra. Dodala, že kultúra nie je osamoteným terčom politických tendencií.
Poukázala na preskúmaný vzorec úsilia expandovať moc nad ústavný rámec, ktorý sa začína polarizáciou spoločnosti, pokračuje pasovaním sa politického lídra do role skutočného zástupcu ľudu, a následne útokom na inštitúcie, ktoré majú vyvažovať moc, ako sú média, občianska spoločnosť či súdy, ale i kultúra. Napokon prichádza úprava noriem a potom to, čo sa podľa Čaputovej dá pozorovať vo svete.
Potrebné kvality na udržanie demokracie
„Demokracie teraz neodchádzajú prevratmi, tankmi v uliciach či rušením inštitúcií. Toto všetko ostáva, ale je to postupný proces, keď už zrazu nehráte vo fér pravidlách a demokracia sa mení zo skutočnej len na tú volenú formu. Kultúra je toho súčasťou,” povedala.
Zdôraznila potrebu ochrany kultúry, dodala, že ľuďom kultúra dáva i možnosť vcítiť sa do iných ľudí a byť empatický, čo sú podľa nej kvality potrebné na udržanie demokracie. Pavel súhlasil s témou slobody, dodal, že umenie dokáže ľuďom sprostredkovať hodnoty.
„Z tohto dôvodu je možno kultúra pre mnohých, ktorí chcú hodnoty rôzne prekrúcať, nebezpečná,” dodal český prezident. Na Taberyho poznámku o tom, že obaja, Čaputová i Pavel sú svojím spôsobom polarizujúce osobnosti, Pavel poukázal, že vždy sa usiloval jednoznačne oddeliť nestrannosť od nadstraníckosti.
Polarizujúci líder a jeho nedostatky
„Ak niekto vyčíta prezidentovi, že nie je nadstranícky, ale argumentuje stránením určitému názoru, nepochopil rozdiel medzi týmito pojmami,” povedal. Prízvukoval, že sa vždy usiluje držať sa mimo politického zápasu strán, no nemôže byť mimo súperenia medzi hodnotami, lebo v ňom svoju pozíciu má a nechce z nej uhýbať.
„V duchu univerzálnej nadstraníckosti sa nemienim tváriť, akoby som stál aj mimo hodnôt, lebo tak by to rozhodne byť nemalo,” podotkol. Bývala slovenská prezidentka by rozlišovala medzi tým, či je líder polarizujúci, alebo polarizujúco vnímaný.
Na to, aby človek nepôsobil polarizujúco podľa nej patrí to, aby bol pevný vo svojich hodnotách. Polarizujúci líder podľa nej zakladá svoj postoj na využívaní hnevu a nenávisti či dehumanizácie.
„To sú veci, ktoré vo výsledku idú do spoločnosti ako signál polarizácie,” dodal. Človek pevný vo svojich hodnotách podľa nej môže byť vnímaný polarizujúco, no vo svojej podstate polarizujúci nie je. Dodala, že ako prezidentka vždy pri svojich rozhodnutiach a ich vysvetľovaní mala na zreteli aj skupinu ľudí, ktorí jej nedôverovali.
„Oni ma mohli odmietnuť. Ja som bola v službe všetkým. Toto bol môj spôsob, ako som sa s tým snažila vysporiadať,” podotkla.
Vonkajšie faktory pri kríze
V súvislosti s tým, čo český prezident a bývalá slovenská prezidentka považujú za veľkú tému, ktorej je potrebné venovať pozornosť, Pavel skonštatoval, že ak naše krajiny nechcú byť súčasťou politického či bezpečnostného vákua medzi východom a západom, je potrebné ujasniť si, kým chceme byť, a čo je potrebné pre to urobiť. Čaputová zas poukázala na bežné témy, ktoré trápia slovenskú spoločnosť, ako sú ceny potravín či bezpečnosť.
„Keď sa zamýšľam nad tým, čo je podmienkou toho, aby tieto oblasti boli dobre riešené, odpoveď je človek v inštitúciách, vo výkone moci, ktorý nemá len odborný rozmer, ale aj širšie kvality ľudskej zrelosti. To je asi najsilnejšie poznanie z môjho politického pôsobenia, ako veľmi výkon moci závisí od kvality človeka. Obrovsky. Vidíme to takmer denne. Je to prehliadaná a podceňovaná oblasť,” myslí si. Rovnako je toho názoru, že pri krízach sa ako občania venujeme skôr vonkajším faktorom, než pohľadu dovnútra.
„Do akej miery sme skutočnými demokratmi my? Do akej miery je hlučný autokrat v našich hlavách, keď počúvame iný názor?” spytovala sa. Dodala, že ak chceme zachrániť demokraciu, jediná záchrana sa môže diať od každého z nás.
Praktická a pragmatická demokracia
Vyzvala na úvahu o tom, ako sme demokratickí vo svojom vnútri. Tabery spomenul i bývalého českého prezidenta Václava Havla, ktorý Pohodu pred rokmi, avšak až po skončení mandátu, navštívil.
„U nás rezonujú názory, že je potrebné konečne opustiť tú naivnú havlovskú hodnotovú politiku a robiť konečne pragmatickú politiku, ktorá bude lepšie reflektovať situáciu v dnešnom svete,” poznamenal Pavel. On sám s týmito názormi nesúznie. Havla považuje za nezastupiteľnú osobnosť v časoch a atmosfére prelomu 80. a 90. rokov.
„Nejde robiť čisto hodnotovú, alebo čisto pragmatickú politiku. Obe tieto krajné polohy nevedú úplne k výsledku. Politika je vždy zmesou hodnôt a pragmatizmu. Ide o to, ako túto zmes správne nastaviť, aby sme neboli nútení ustupovať z princípov, ktoré považujeme za neprekročiteľné, no zároveň si nezatvárali dvere k dohodám tam, kde je potrebný kompromis,” nazdáva sa.
Za potrebnú považuje diskusiu o danej kombinácii, nie o krajných polohách. Čaputová súhlasí s tým, že ide o falošnú dilemu. Dodala, že demokracia musí byť aj praktická a pragmatická, aby dokázala doručiť výsledky, no to sa podľa jej slov nevylučuje s hodnotovosťou.
Politické body za vojnu
Podotkla, že keď sa ľudia k sebe správajú ako vlci, je to deštruktívne a sú zraniteľnejší voči kríze. Ak sa ale k sebe správajú s rešpektom a hodnotovo, je to najlepšia stratégia, ako prežiť v nestabilnom svete.
„Havel poukazoval na dôležitosť hodnotového rozmeru, ľudskosti, humanizmu. V tomto je jeho odkaz. Povedala by som, že v pokojných časoch je to dôležité, v ťažkých časoch ešte dôležitejšie,” dodala.
Obaja, i český prezident i slovenská exprezidentka sa kriticky vyjadrili aj na margo politických subjektov, ktoré využívajú prebiehajúci vojenský konflikt na Ukrajine na získavanie politických bodov. Diskusia sa dotkla aj útokov na novinárov.
Násilie na ženách
Čaputová zdôraznila ich neprístojnosť, podľa nej je to útok na ľudskú dôstojnosť, ktorú je potrebné rešpektovať bez ohľadu na to, či novinár alebo novinárka položili politikovi prijateľnú otázku. Čaputová sa tiež verejne postavila za všetky ženy, ktoré verejne vystupujú a čelia za to útokom, počnúc novinárkami, cez aktivistky, ale aj za zosnulú Zuzanu z Gelnice, ktorú nedávno zavraždil jej manžel.
„Myslím na moje dcéry a všetky dcéry Európy a sveta. Nechcem, aby si museli vyberať medzi tým, či budú slúžiť svojej krajine, alebo tým, či nechajú ohrozovať svoju ľudskú dôstojnosť,” uviedla. Podľa jej názoru je čas na to, aby za stolom zasadli aj ženy, poukázala na význam diverzity pri riešení problémov.
„Rovnosť neznamená víťazstvo žien, ale víťazstvo nás všetkých spoločne,” zdôraznila. Pavel je toho názoru, že politika a vôbec akýkoľvek verejný kontakt by mali mať určitú úroveň, aj súboj podľa neho môže byť inteligentný. Útoky na ženy považuje český prezident za zbabelé.
Zdroj: SITA.sk - Čaputová a Petr Pavel spoločne diskutovali na Pohode. Rozhovor sa týkal politiky, demokracie aj útokov na kultúru – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: bývalá prezidentka SR bývalý český prezident Česky prezident Diskusia Festival Pohoda Kultúra Násilie na ženách Rozhovor Rusko-ukrajinský konflikt
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