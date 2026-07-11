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11. júla 2026

V Žiari nad Hronom horelo na kúpalisku, požiar vznikol v priestoroch bufetu – FOTO


Tagy: Kúpalisko Požiar primátor mesta Žiar nad Hronom

Primátor mesta Žiar nad Hronom Peter Antal uviedol, že požiar úplne zničil priestor na prípravu jedál. V Žiari nad Hronom horelo na kúpalisku, požiar vznikol v priestoroch tamojšieho bufetu v sobotu ...



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742480273_1536053768276646_6774619376502250308_n e1783779954728 676x450 11.7.2026 (SITA.sk) - Primátor mesta Žiar nad Hronom Peter Antal uviedol, že požiar úplne zničil priestor na prípravu jedál.


V Žiari nad Hronom horelo na kúpalisku, požiar vznikol v priestoroch tamojšieho bufetu v sobotu predpoludním.

Informoval o ňom na sociálnej sieti primátor mesta Žiar nad Hronom Peter Antal. Ako uviedol, požiar úplne zničil priestor na prípravu jedál. Rýchly zásah hasičov zabránil tomu, aby sa oheň rozšíril do iných častí kúpaliska.

„Príčinu požiaru určí zisťovateľ príčin požiaru,” dodal primátor, zdôrazňujúc, že našťastie sa nik zo zamestnancov bufetu nezranil.

„Kúpalisko zostáva naďalej otvorené, pričom príprava jedál bude zabezpečená mobilným zariadením v čo najskoršom čase,” uzavrel Antal.

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Zdroj: SITA.sk - V Žiari nad Hronom horelo na kúpalisku, požiar vznikol v priestoroch bufetu – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Kúpalisko Požiar primátor mesta Žiar nad Hronom
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